Govee, içecek tutkunları için yeni Smart Nugget Ice Maker Pro'yu tanıttı

Akıllı ev cihazları pazarında kendine yer edinmiş olan Govee markası, bir sonraki yenilikçi ürünü olan Smart Nugget Ice Maker Pro buz makinesini satışa sundu. Bu cihaz, sıradan buz küplerinden sıkılan ve restoranlardaki gibi yumuşak, çiğnenebilir "nugget" tipi buzları seven tüketiciler için tasarlandı. 500 ABD doları değerindeki bu premium gadget, günlük içecek hazırlama sürecini gerçek bir lüks seviyesine taşımayı vaat ediyor. Techcrunch.com haber veriyor.

GoveeLife Smart Nugget Ice Maker Pro cihazının temel avantajı hızıdır. Üreticinin belirttiğine göre, buz makinesi çalıştırıldıktan sadece altı dakika sonra ilk buz parçalarını hazırlar. Cihazın toplam kapasitesi, günde yaklaşık 27 kilogram (60 pound) buz üretilmesine olanak tanır. İç haznesi ise 1,5 kilogram buz alabilir ve kullanıcı buz aldıkça sistem otomatik olarak eksilen kısmı tamamlar.

Akıllı kontrol ve uzaktan erişim imkanları

Modern teknolojilerle donatılan bu model, GoveeHome uygulaması üzerinden uzaktan kontrol edilebilir. Bu, kullanıcının çalışma masasından veya yoldayken buz hazırlama sürecini başlatmasına imkan tanır. Örneğin, sabah kahvesini hazırlamadan önce akıllı telefon üzerinden komut verilirse, mutfağa gidene kadar taze buz hazır olur. Ayrıca, uygulama üzerinden buz haznesinin doluluk oranı gerçek zamanlı olarak takip edilebilir.

Cihaz sadece mobil uygulama ile değil, aynı zamanda sesli asistanlarla da entegre edilmiştir. Alexa ve Google Assistant sistemleri üzerinden basit sesli komutlarla buz üretimi başlatılabilir veya durdurulabilir. Bu, mutfakta başka işlerle meşgul olunan zamanlarda oldukça kullanışlı bir çözüm sunar. Govee mühendisleri gürültü seviyesine de özel önem vererek AI NoiseGuard teknolojisini uygulamışlardır.

Bu teknoloji, cihazın gürültü seviyesini 40 dB civarında tutmaya yardımcı olur. Sistem, otomatik olarak buz çözme (defrosting) döngülerini gerçekleştirerek aşırı gürültüyü azaltır ve kesintisiz çalışmayı sağlar. Cihaz çalışma sırasında hafif bir uğultu çıkarsa da, bu durum günlük yaşamda dikkat dağıtıcı veya rahatsız edici bir seviyede değildir.

Tasarım ve estetik detaylar

Govee markasına özgü bir diğer özellik ise esnek aydınlatma sistemidir. Smart Nugget Ice Maker Pro, iç hazneyi aydınlatan RGB ışıklara sahiptir. Kullanıcılar uygulama üzerinden farklı renkleri ve modları, hatta fütüristik bir atmosfer yaratan "cyberpunk" modunu seçebilirler. Bu, gadget'ı sadece bir ev aleti değil, aynı zamanda iç mekanın ilgi çekici bir öğesi haline getirir.

Ancak, cihazı satın almadan önce boyutlarına dikkat etmek gerekir. Yüksekliği ve genişliği yaklaşık 43 santimetre olan bu buz makinesi, mutfak tezgahında oldukça fazla yer kaplar. 22 kilogramın üzerindeki ağırlığı ile küçük mutfaklar için biraz zahmetli olabilir. Buna rağmen, modern ve pürüzsüz tasarımı her türlü çağdaş ev stiline uyum sağlar.

Sonuç olarak, ixbt.com verilerine göre bu cihaz, sıradan buzla yetinmeyen ve içecek hazırlama kültürüne özel önem veren kişiler için tasarlanmıştır. Fiyatı biraz yüksek olsa da, sunulan konfor ve "akıllı" fonksiyonlar onu kendi kategorisindeki en güçlü model haline getiriyor.