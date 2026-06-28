Manchester United ve Tottenham, Mateus Fernandes için yarışa girdi

·1·Spor
Manchester United ve Tottenham, Mateus Fernandes için yarışa girdi

Premier League'in iki devi Manchester United ve Tottenham, Portekiz futbolunun parlak yeteneği Mateus Fernandes'i kadrolarına katmak için görüşmelere başladı. Her iki takımın da orta sahayı güçlendirmeyi öncelikli hedef olarak belirlemesi nedeniyle, bu transfer yarışı yaz sezonunun en sansasyonel olaylarından biri olmaya aday. Goal.com haber veriyor.

talkSPORT muhabiri Ben Jacobs'ın verdiği bilgilere göre, Tottenham oyuncuyla olan görüşmelerde şu an için daha ileri bir aşamada. Londralı ekip, teknik direktör Roberto De Zerbi'nin talebi doğrultusunda kadroyu teknik kapasitesi yüksek oyuncularla takviye etmeyi planlıyor. Fernandes'in oyun tarzının De Zerbi'nin sistemine oldukça uygun olduğu belirtiliyor.

West Ham'ın katı tutumu ve finansal engeller

İlgi yüksek olsa da, oyuncunun mevcut kulübü West Ham onu kolayca bırakmaya niyetli değil. Londra kulübü yönetimi Fernandes için oldukça yüksek bir bonservis bedeli belirledi ve bu konuda taviz vermeyeceğini açıkladı. Goal.com'un haberine göre, West Ham yakın zamanda 90 milyon sterlinlik bir yatırım aldığı için finansal açıdan istikrarlı bir durumda ve oyuncuyu daha düşük bir bedelle satma ihtiyacı hissetmiyor.

Tottenham yönetimi, oyuncu için yaklaşık 80 milyon sterlin ödemeye hazır olduğunu bildirdi. Ancak Manchester United cephesinde durum biraz daha karmaşık. "Kırmızı Şeytanlar" Mayıs ayından beri Fernandes'in temsilcileriyle iletişim halinde olsa da, West Ham'ın talep ettiği astronomik rakamı ödemeye niyetli değiller.

Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, takımdan ayrılan Casemiro'nun yerini uygun bir aday ile doldurmak istiyor. Carrick, Mayıs ayında verdiği röportajda kadroda ciddi değişiklikler yapılması gerektiğini ve bazı oyuncuların ayrılışıyla boşluklar oluştuğunu vurgulamıştı. Mateus Fernandes tam olarak Carrick'in aradığı profile uyuyor, ancak kulüp yönetimi bir açık artırmaya girip gereksiz harcama yapmaktan kaçınıyor.

Fernandes henüz geleceğiyle ilgili nihai bir karar vermiş değil. Tottenham'ın finansal teklifi West Ham'ın taleplerine daha yakın olsa da, Manchester United'ın prestiji ve Carrick'in projesi oyuncuyu cezbedebilir. Eğer Manchester kulübü fiyat konusunda anlaşmaya varamazsa, daha uygun alternatif seçenekleri değerlendirmek zorunda kalacak.

Bu transfer destanının nasıl sonuçlanacağı önümüzdeki haftalarda belli olacak. Premier League'in yeni sezonu başlamadan önce her iki kulüp de merkez orta sahadaki sorunları çözmeyi hedefliyor. Fernandes ise kariyerinde yeni bir aşamaya geçmeye ve top kulüplerde kendini kanıtlamaya hazır.

Manchester UnitedTottenhamMateus FernandesWest HamTransferler
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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