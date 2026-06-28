Kongo DR Maçı Sonrası Cannavaro Eleştirilere Cevap Verdi

·1·Spor
Kongo DR Maçı Sonrası Cannavaro Eleştirilere Cevap Verdi

Özbekistan milli takımının baş antrenörü Fabio Cannavaro, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne karşı alınan 1-3'lük mağlubiyetin ardından takımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör, Özbekistan'ın maça iyi başladığını ve ilk yarıda yakalanan fırsatlardan birini gole çevirebildiğini belirtti. Ancak devre arasından sonra yapılan hataların maçın kaderini belirlediğini ekledi.

Cannavaro, futbolcuları eleştirmeyi reddetti. Takım üyelerinin sahada ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ve son ana kadar mücadele ettiklerini vurguladı.

Cannavaro, "Futbolcular ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Onlardan memnunum ve takımımla gurur duyuyorum" dedi.

Özbekistan milli takımı, Dünya Kupası'ndaki ilk katılımını üç mağlubiyetle tamamlayarak gruptan çıkamadı. Cannavaro ise bu turnuvanın futbolcular için büyük bir deneyim ve gelecekteki sonuçlar için bir temel olduğunu belirtti.

ÖzbekistanKongo DRFabio CannavaroDünya KupasıMilli Takım
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Harry Kane İngiltere Milli Takımı Rekorunu Kırdı: Gary Lineker'ın TepkisiHarry Kane İngiltere Milli Takımı Rekorunu Kırdı: Gary Lineker'ın TepkisiBugün, 18:192026 Dünya Kupası: Rostov, Shomurodov'u Tarihi Golüyle Kutladı2026 Dünya Kupası: Rostov, Shomurodov'u Tarihi Golüyle KutladıBugün, 18:19Abbosbek Fayzullayev Dünya Kupası'nda iki kez tarihe geçtiAbbosbek Fayzullayev Dünya Kupası'nda iki kez tarihe geçtiBugün, 18:112026 Dünya Kupası. Eldor Shomurodov: «Temel fakt psikolojiydi»2026 Dünya Kupası. Eldor Shomurodov: «Temel fakt psikolojiydi»Bugün, 18:05Shomurodov acı gerçeği açıkladı: «Dünya Kupası'nda tamamen farklı bir seviye gördük»Shomurodov acı gerçeği açıkladı: «Dünya Kupası'nda tamamen farklı bir seviye gördük»Bugün, 17:55Qodirov: Japonlar gibi düşünmezsek bu okulu 100 yılda bile bitiremeyizQodirov: Japonlar gibi düşünmezsek bu okulu 100 yılda bile bitiremeyizBugün, 17:28
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı