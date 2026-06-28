Kongo DR Maçı Sonrası Cannavaro Eleştirilere Cevap Verdi

Özbekistan milli takımının baş antrenörü Fabio Cannavaro, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne karşı alınan 1-3'lük mağlubiyetin ardından takımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör, Özbekistan'ın maça iyi başladığını ve ilk yarıda yakalanan fırsatlardan birini gole çevirebildiğini belirtti. Ancak devre arasından sonra yapılan hataların maçın kaderini belirlediğini ekledi.

Cannavaro, futbolcuları eleştirmeyi reddetti. Takım üyelerinin sahada ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ve son ana kadar mücadele ettiklerini vurguladı.

Cannavaro, "Futbolcular ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Onlardan memnunum ve takımımla gurur duyuyorum" dedi.

Özbekistan milli takımı, Dünya Kupası'ndaki ilk katılımını üç mağlubiyetle tamamlayarak gruptan çıkamadı. Cannavaro ise bu turnuvanın futbolcular için büyük bir deneyim ve gelecekteki sonuçlar için bir temel olduğunu belirtti.