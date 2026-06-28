Neymar New York'ta 1 Milyon Dolarlık Lüks Saat Satın Aldı

·5·Spor
Neymar New York'ta 1 Milyon Dolarlık Lüks Saat Satın Aldı

Brezilya milli takımının yıldızı Neymar, sahadaki ustalığı kadar lüks eşyalara olan rafine zevkiyle de herkesi büyülemeye devam ediyor. Milli takım forması giyen forvet, New York ziyareti sırasında değerli aksesuarlar koleksiyonuna nadide bir parça daha ekledi. Goal.com haberine göre.

Globo'nun haberine göre, Brezilya milli takımının New Jersey'deki hazırlık sürecindeki kısa arasını değerlendiren Neymar, New York merkezindeki en özel butiklerden birine gitti. 34 yaşındaki futbolcu, dünyaca ünlü Jacob & Co markasının amiral mağazasını ziyaret ederek yaklaşık 1 milyon dolar değerinde bir saat satın aldı.

Bu alışveriş, Neymar'ın sadece futbol dünyasında değil, aynı zamanda üst düzey horoloji (saatçilik sanatı) meraklıları arasında da en büyük koleksiyonerlerden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Uzmanların hesaplamalarına göre, toplam saat koleksiyonunun değeri 1,6 milyon sterlinin çok üzerinde.

Marka kurucusu ile buluşma

Bu alışveriş işlemi sıradan bir satın alma şeklinde gerçekleşmedi. Neymar, markanın kurucusu, ünlü mücevher tasarımcısı ve saat ustası Jacob Arabo tarafından şahsen karşılandı. Sosyal medyada paylaşılan video ve fotoğraflarda, Brezilyalı yıldızın, bu lüks markayı 1986 yılında kuran Arabo ile samimi bir sohbet gerçekleştirdiği görülüyor.

Jacob Arabo, sosyal medya hesabında futbolcuyla çekilen fotoğrafını paylaşarak ona teşekkürlerini sundu. Marka sahibi, "Markamızın uzun yıllardır dostu olan Neymar'ın, büyük yaz turnuvası öncesinde New York'taki butiğimizi şahsen ziyaret edip yeni bir saat almaya vakit ayırmasından mutluluk duyuyoruz" diye yazdı.

Neymar'ın bu yeni alımı, genel koleksiyonundaki tek değerli parça değil. Eski Barcelona ve PSG yıldızı, daha önce de elmaslarla süslü tourbillonlar ve özel tasarım saatlerle sık sık görülmüştü. Bazı saatlerinin tek başına değerinin 1,6 milyon sterlini aştığı söyleniyor.

Futbolcunun bu harcamaları, yıllık geliri ve yaşam tarzıyla tamamen örtüşüyor. Neymar, sahadaki başarılarının yanı sıra dünya çapındaki markalarla yaptığı iş birlikleri sayesinde de devasa gelirler elde ediyor. Şu anda odağını Brezilya milli takımıyla uluslararası arenadaki başarılara çevirmiş olsa da, kişisel ilgi alanları için zaman ve bütçe ayırmaktan çekinmediğini gösterdi.

NeymarBrazilFootballLuxuryWatches
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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