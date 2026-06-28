Suriye'de Özbekistanlı Militan Öldürüldü: Neler Biliniyor?

Suriye'nin İdlib vilayetinde Özbekistanlı bir militan vurularak öldürüldü. Yerel kaynaklara dayandırılan bu bilgiyi, Syriahr yayını duyurdu.

Edinilen bilgilere göre olay Al-Fua bölgesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, Özbekistanlı militanın içinde bulunduğu hareket halindeki araca ateş açtı. Silahlı saldırı sonucunda militan olay yerinde hayatını kaybetti. Şu anda ilgili makamlar tarafından olayla ilgili inceleme ve soruşturma yürütülüyor. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği ve nedenleri henüz resmi olarak açıklanmadı.

Kaynaklara göre, hayatını kaybeden kişinin Suriye'de faaliyet gösteren "Heyet Tahrir eş-Şam" (HTŞ) bünyesindeki "Kızıl Tugaylar" saflarında yer aldığı belirtildi.

Hatırlatmak gerekirse, 2024 yılı Kasım ayı sonunda, başta HTŞ militanları olmak üzere silahlı isyancılar Suriye'nin kuzeyinde geniş kapsamlı bir askeri harekat başlatmıştı. Kısa süre içinde İdlib vilayeti, Halep şehri, Hama ve Humus vilayetlerinin birçok bölgesini kontrol altına aldılar. Daha sonra başkent Şam'a da girdiler. Bu olayların ardından Suriye'nin eski başkanı Beşar Esad'ın ailesiyle birlikte Rusya'ya gittiği bildirildi.

2025 yılında ise "Heyet Tahrir eş-Şam" grubu lideri Ahmed eş-Şara (Ebu Muhammed el-Colani), ülkenin geçiş dönemi başkanı olarak ilan edildi. Bu yıl boyunca Suriye güvenlik güçleri, İdlib şehri ve çevresinde Özbekistanlılar da dahil olmak üzere yabancı militanlara karşı birkaç özel baskın düzenledi.

Özellikle 2025 yılı Haziran ayında, Ebu Ducan el-Özbeki takma adıyla tanınan askeri eğitmen Eyyub, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra bilinmeyen bir yere götürüldüğü bildirildi.

Ayrıca, Ağustos ayı sonunda Al-Qusur bölgesinde gerçekleştirilen bir başka özel operasyon sonucunda, İslâm el-Özbeki lakabıyla tanınan bir başka Özbekistanlı militan yakalandı. Kaynaklara göre operasyon, konumuna dair kesin bilgi alındıktan sonra gerçekleştirildi.

Buna ek olarak, Suriye güvenlik güçleri 3 Eylül'de İdlib vilayetinin batısındaki Haram bölgesinde bir IŞİD hücresini etkisiz hale getirmek için operasyon düzenledi. Operasyon sırasında yakalananlar arasında Irak ve Özbekistan'dan gelen militanların da olduğu bildirildi.

Son olay, Suriye'nin kuzeyinde silahlı grupların ve yabancı militanların yer aldığı güvenlik durumunun hala karmaşık olduğunu bir kez daha göstermektedir. Özbekistanlı militanın öldürülmesiyle ilgili soruşturma çalışmaları devam etmektedir.