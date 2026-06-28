Dünya Kupası sonuçları Özbekistan'a pahalıya patladı

Özbekistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki üç mağlubiyetin ardından FIFA dünya sıralamasının çevrimiçi hesaplamasında on basamak geriledi. Milli takım 50. sıradan 60. sıraya düşerek toplam 49,20 puan kaybetti. Mevcut ön hesaplamaya göre Özbekistan'ın toplam puanı 1409,73'e geriledi.

Özbekistan önce Kolombiya'ya 1:3 yenilerek 14,25 puan kaybetti. Portekiz karşısındaki 0:5'lik mağlubiyet 11,64 puanın daha gitmesine neden oldu. Kongo DR ile oynanan son maçtaki 1:3'lük skorun ardından ise takımın puanı 23,10 daha azaldı.

Grupta birinci sırayı alan Kolombiya ise aksine sıralamada yükseldi. Takım, Özbekistan ve Kongo DR'yi mağlup ederken Portekiz ile berabere kaldı. Ön hesaplamalara göre Kolombiyalılar 29,07 puan kazanarak 13. sıradan 11. sıraya yükseldi. Toplam puanları 1727,42'ye ulaştı.

Portekiz grupta bir galibiyet ve iki beraberlik aldı. Kongo DR ile alınan 1:1'lik sonuç takıma 12,76 puan kaybettirirken, Özbekistan karşısındaki farklı galibiyet 11,64 puan geri kazandırdı. Kolombiya ile beraberliğin ardından puanlar tekrar azaldı. Sonuç olarak Portekiz, 1766,74 puanla 5. sıradan 8. sıraya düştü.

Kongo DR için ise Özbekistan karşısında alınan galibiyet büyük bir yükseliş getirdi. Afrika ekibi grupta Portekiz ile berabere kaldı, Kolombiya'ya yenildi ve Özbekistan'ı mağlup etti. Bu sonuçların ardından Kongo DR 21,05 puan ekleyerek 46. sıradan yaklaşık 41. sıraya yükseldi. Takımın puanı 1495,48 oldu.