2026 Dünya Kupası'na Veda Eden 16 Takım Belli Oldu

2026 Dünya Kupası grup aşaması sona erdi ve turnuvaya erken veda eden tüm milli takımlar belli oldu.

Listede beklenmedik takımlar da var. Bazı takımlar son ana kadar play-off umudunu korurken, bazıları turnuvayı puansız tamamladı.

Dünya Kupası'na veda eden takımlar

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'na şu 16 takım veda etti:

Haiti

Türkiye

Tunus

Ürdün

Panama

Katar

Çekya

Curaçao

Irak

Uruguay

Suudi Arabistan

Yeni Zelanda

Güney Kore

İskoçya

İran

Özbekistan

Özbekistan'ın ilk Dünya Kupası macerası sona erdi

Özbekistan milli takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katıldı.

Milli takımımız grup aşamasında Kolombiya, Portekiz ve Kongo DR ile karşı karşıya geldi. Sonuçlar beklendiği gibi olmasa da futbolcularımız büyük bir deneyim kazandı.

İlk Dünya Kupası, Özbekistan futbolu için yeni bir aşama ve gelecekteki başarılar için önemli bir ders oldu.

Beklenmedik kayıplar da var

Turnuvadan ayrılan takımlar arasında Uruguay, Türkiye, İran ve Güney Kore gibi deneyimli ekipler de bulunuyor.

Özellikle Uruguay'ın gruplardan çıkamaması taraftarlar için büyük bir sürpriz oldu. İran ise son dakikalara kadar en iyi üçüncüler arasından play-off'a yükselme umudunu korudu.

Şimdi asıl mücadele başlıyor

Grup aşamasını başarıyla geçen takımlar şimdi son 32 turunda karşı karşıya gelecek.

Play-off'ta hataya yer yok: Her mağlubiyet, takımın turnuvadan elenmesi anlamına geliyor.

2026 Dünya Kupası 11 Haziran'da başladı ve 19 Temmuz'a kadar devam edecek.

Güncel dünya şampiyonu, 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı mağlup eden Arjantin'dir.

Sizce grup aşamasında turnuvaya veda eden hangi takım en büyük sürprizi yaptı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve listeyi futbolseverlere gönderin.