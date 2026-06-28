Suudi Arabistan'da Petrol Şirketi Helikopteri Düştü: 14 Ölü

·2·Dünya
Suudi Arabistan'da Petrol Şirketi Helikopteri Düştü: 14 Ölü

Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan Ras Tanura şehrinde, ülkenin devlet petrol şirketine Saudi Aramcoait bir helikopter kaza yaptı. Trajik olay sonucunda uçaktaki 14 kişinin tamamı hayatını kaybetti. Ülkenin Enerji Bakanlığı'nın verilerine dayanarak TASS ajansı bu bilgiyi paylaştı.

Bakanlık tarafından yayınlanan resmi bilgiye göre, uçak kazası 28 Haziran Pazar günü Ras Tanura bölgesinde meydana geldi. İlk verilere göre, hayatını kaybedenlerin tamamı Suudi Arabistan vatandaşıdır.

Resmi açıklamada belirtildiğine göre, Saudi Aramco şirketine ait helikopter bilinmeyen nedenlerle düştü ve olay sonucunda uçaktaki 14 kişinin tamamı yaşamını yitirdi.

Şu anda yetkili devlet kurumları, uçak kazasının nedenlerini belirlemek amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı. Uzmanlar teknik arıza, insan faktörü veya diğer olası nedenleri incelemektedir. Henüz kazanın kesin nedeni hakkında resmi bir sonuç açıklanmadı.

Ras Tanura, Suudi Arabistan'ın stratejik öneme sahip sanayi şehirlerinden biridir. Basra Körfezi kıyısında yer alan bu bölgede Saudi Aramco şirketinin büyük bir petrol rafinerisi ile dünyanın en büyük deniz yolu petrol yükleme terminallerinden biri faaliyet göstermektedir. Bu nedenle burası, ülkenin enerji sektörünün önemli merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Yetkililer şu anda kaza ile ilgili tüm durumların titizlikle incelendiğini bildirdi. Soruşturma sonuçları açıklandığında, uçak kazasının kesin nedenlerinin de belli olması bekleniyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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