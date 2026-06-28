Messi, Mbappe, Haaland ve Vinicius 2026 Dünya Kupası Sembolik Kadrosunda

2026 Dünya Kupası grup aşamasının sona ermesinin ardından Opta, turnuvanın en iyi oyuncularından oluşan sembolik bir kadro kurdu.

Listede dünya futbolunun yıldızlarının yanı sıra Yeşil Burun Adaları, Gana ve Ekvador gibi takımların sürpriz kahramanları da yer alıyor. Özellikle hücum hattının taraftarların dikkatini çekeceği kesin.

Kalede — Yeşil Burun Adaları'nın kahramanı

Opta'ya göre grup aşamasının en iyi kalecisi olarak Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinya seçildi.

Tecrübeli kaleci, takımının tarihi play-off bileti almasında büyük pay sahibi oldu ve bir dizi kritik kurtarışla öne çıktı.

Yeşil Burun Adaları'nın ilk Dünya Kupası deneyiminde bir üst tura yükselmesinde Vozinya'nın katkısı büyüktü.

Savunma hattında sürpriz isimler

Sembolik takımın savunması şu şekilde oluşturuldu:

Marven Senaya — Gana;

Pau Cubarsi — İspanya;

Diney Borges — Yeşil Burun Adaları;

Keito Nakamura — Japonya.

Bu dörtlü, grup aşamasındaki istikrarlı performansları, ikili mücadelelerdeki güvenilir oyunları ve takım disiplinleriyle dikkat çekti.

Orta sahada McKennie ve Vite

Merkez orta sahada ABD milli takım oyuncusu Weston McKennie ve Ekvador temsilcisi Pedro Vite yer aldı.

Futbolcu Milli Takım Weston McKennie ABD Pedro Vite Ekvador

Her iki futbolcu da takımının oyununu yönetmede, topu ileri taşımada ve savunma ile hücum arasındaki dengeyi sağlamada önemli rol oynadı.

Hücum hattı — gerçek yıldızlar topluluğu

Opta'nın kurduğu sembolik kadronun en güçlü kısmı hücum hattı oldu.

Burada şu futbolcular yer aldı:

Lionel Messi — Arjantin;

Vinicius Junior — Brezilya;

Kylian Mbappe — Fransa;

Erling Haaland — Norveç.

Bu dörtlü, grup aşamasında goller, asistler ve oyun üzerindeki etkileriyle en yüksek istatistikleri kaydetti.

Messi, Mbappe, Haaland ve Vinicius'un aynı kadroda olması, sembolik takımın en büyük sürprizi oldu.

Opta Sembolik Kadrosu

Kaleci: Vozinya.

Defanslar: Marven Senaya, Pau Cubarsi, Diney Borges, Keito Nakamura.

Orta Sahalar: Weston McKennie, Pedro Vite.

Forvetler: Lionel Messi, Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Erling Haaland.

Arjantin şampiyonluğu koruyor

Hatırlatalım, mevcut dünya şampiyonu Arjantin milli takımıdır.

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin ve Fransa arasındaki normal süre ve uzatmalar 3-3 sona ermişti. Penaltı atışlarında Arjantinliler 4-2 kazanarak dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Sizce Opta sembolik kadrosunda kimin eksikliği en şaşırtıcı oldu? Görüşlerinizi yorumlarda belirtin ve kadroyu futbolseverlerle paylaşın.