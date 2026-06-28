Micron, Yapay Zeka Yarışında Yeni Nvidia Oluyor

ABD'nin Idaho eyaletinde bulunan Micron şirketi, küresel finans piyasalarının ve Wall Street yatırımcılarının odak noktası haline geldi. Bir zamanlar yalnızca bilgisayarlar ve akıllı telefonlar için küçük bellek kartları üreten bir marka olarak tanınan şirket, bugün yapay zeka (AI) devriminin temel itici güçlerinden biri oldu. Uzmanlara göre Micron'un, piyasa değeri ve stratejik önemi bakımından yakın gelecekte Nvidia'nın başarısını tekrarlaması bekleniyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

Şirketin hisseleri son bir ay içinde benzeri görülmemiş bir şekilde %236 artarak, hisse başına 1132 dolara ulaştı. Karşılaştırmak gerekirse, 2025 yılının ortalarına kadar şirketin hisse senetleri uzun süre 100 doların altında işlem görmüştü. Bu keskin sıçrama sonucunda Micron, kısa süreliğine de olsa Meta ve Tesla gibi teknoloji devlerinin piyasa değerini aşmayı başardı.

Yapay Zeka ve "RAMageddon" Dönemi

Micron'un başarısının temelinde, yapay zeka veri merkezlerine olan talebin artması yatıyor. AI sistemleri, özellikle Nvidia çiplerle çalışan sunucular, standart dizüstü bilgisayarlara göre kat kat daha fazla bellek gerektiriyor. Şu anda piyasada DRAM ve NAND bellek çiplerinde, özellikle yüksek bant genişliğine sahip HBM (High-Bandwidth Memory) modüllerinde ciddi bir kıtlık yaşanıyor. Uzmanlar bu durumu "RAMageddon" olarak adlandırıyor ve bunun 2027 yılına kadar süreceğini öngörüyor.

Bu kıtlık sadece endüstriyel düzeydeki sunucuları değil, sıradan tüketicileri de etkiliyor. Microsoft, Amazon AWS, Google ve Apple gibi devlerin bellek çiplerini büyük miktarlarda satın alması nedeniyle, Dell ve HP gibi bilgisayar üreticileri de stok yapmak zorunda kalıyor. Bu durum ise Apple ürünleri ve Xbox oyun konsolları gibi tüketici elektroniği fiyatlarının yükselmesine neden olabilir.

Finansal Göstergelerde Rekorlar

Micron şirketinin üçüncü çeyrek finansal raporu analistleri şaşırttı. Şirketin geliri geçen yılın aynı dönemine göre dört kat artarak 41,45 milyar dolara ulaştı. Net kâr ise 1,88 milyar dolardan 28,2 milyar dolara yükseldi. Bu büyüme hızı, Micron'u yatırımcıların gözünde Nvidia'dan sonraki en cazip AI varlığı haline getirdi.

Buna rağmen, bellek çipleri piyasası tarihsel olarak oldukça değişken kabul edilir. Micron ve Samsung gibi üreticiler için temel risk, üretim kapasitelerini genişletmenin uzun zaman ve büyük miktarda sermaye gerektirmesidir. Genellikle yeni fabrikalar devreye girdiğinde piyasa talebi düşer, bu da ürün fazlasına ve fiyatların gerilemesine yol açar. Ancak Micron yönetimi, bu seferki durumun farklı olduğunu ve AI kaynaklı talebin uzun vadeli istikrar sağlayacağını vurguluyor.

Şu anda Wall Street analistleri, Micron'un dördüncü çeyrek gelirinin 49-51 milyar dolar civarında olacağını tahmin ediyor. Eğer bu rakamlar gerçekleşirse, şirket küresel yarı iletken piyasasındaki konumunu daha da sağlamlaştıracak ve yapay zeka altyapısının ayrılmaz bir parçası haline gelecektir.