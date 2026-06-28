Mısır Milli Takımı'nda Büyük Endişe: Muhammad Salah Dünya Kupası Play-off'larını Kaçırabilir

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Mısır Milli Takımı'nda Büyük Endişe: Muhammad Salah Dünya Kupası Play-off'larını Kaçırabilir

Mısır Milli Takımı ve Liverpool kulübünün yaşayan efsanesi Muhammad Salah, Dünya Kupası son 16 turundaki Avustralya ile oynanacak kritik maç öncesinde sakatlandı. Grup aşamasının son maçında İran ile oynanan karşılaşmada futbolcunun arka adale kaslarının hasar gördüğü belirlendi. Şu anda takımın sağlık ekibi forvetin durumunu titizlikle inceliyor, ancak Cuma günkü maçta yer alıp almayacağı büyük bir soru işareti. Goal.com haber veriyor.

BBC Sport'un haberine göre, Muhammad Salah, İran ile 1-1 sonuçlanan maçta ağrı hissettiği için sahayı terk etmek zorunda kaldı. Mısır Milli Takımı doktoru Mohamed Abou, maç sonrası yapılan tıbbi kontrollerin futbolcuda hamstring (arka adale) çekilmesi olduğunu doğruladığını açıkladı. Bu durum Mısır Futbol Federasyonu tarafından da resmen onaylandı ve futbolcu rehabilitasyon sürecine başladı.

Teknik Direktör ve Taraftarların Umudu

Mısır Milli Takımı teknik direktörü Hossam Hassan, duruma iyimser yaklaşmaya çalışıyor. Basın toplantısında Salah ile şahsen konuştuğunu ve futbolcunun kendisinin sakatlığın çok ciddi olmadığına inandığını belirtti. Goal.com'un aktardığına göre teknik direktör, "Salah ile konuştum, Allah izin verirse her şey yolunda gidecek. Bana kendisini iyi hissettiğini ve bunun ciddi bir sorun olmadığını söyledi" ifadelerini kullandı.

Mısır Milli Takımı, G grubunu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükselme hakkı kazandı. Takımın bu başarısında Muhammad Salah'ın rolü paha biçilemezdi: turnuva boyunca bir gol atmasının yanı sıra takım arkadaşlarına iki asist yaptı. Taraftarlar ve teknik heyet, 3 Temmuz Cuma günü oynanacak Avustralya maçında kaptanın kadroya dönmesini heyecanla bekliyor.

Eski Sakatlığın Tekrarı

Bu durumu endişe verici kılan nokta, Muhammad Salah'ın yakın geçmişte de benzer bir sakatlık yaşamış olması. Nisan ayının sonunda arka adale problemleri nedeniyle üç hafta sahalardan uzak kalmıştı. Ancak o dönemde kısa sürede toparlanarak Liverpool formasıyla sezonun son iki maçında sahaya çıkmayı başarmıştı. Mısırlılar, bu kez de benzer bir mucizevi iyileşme gerçekleşmesini umuyor.

İstatistiklere göre, Muhammad Salah milli takım formasıyla 119 maça çıkıp 68 gol atmayı başardı. Onun sahada olması sadece takımın hücum gücünü artırmakla kalmıyor, aynı zamanda rakip defans oyuncuları üzerinde psikolojik baskı kuruyor. Avustralya gibi disiplinli savunma yapan bir takımı yenmek için Mısır'ın Salah'ın yaratıcılığına ve tecrübesine hayati derecede ihtiyacı var.

Şu an için Mısır Futbol Federasyonu, futbolcunun kesin dönüş tarihi konusunda garanti vermiyor. Eğer Salah Cuma günkü maça kadar iyileşemezse, bu turnuvanın en büyük kayıplarından biri olabilir. Tüm dünyadaki futbolseverler, özellikle de Arap dünyası, kahramanlarının iyileşmesini diliyor.

Muhammad SalahMısırDünya KupasıSakatlıkFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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