Hindistan'ın ilk insanlı uzay görevi 2028'e ertelenebilir

Hindistan'ın ulusal uzay programı kapsamındaki tarihi adım olan Gaganyaan görevi beklenmedik gecikmelerle karşı karşıya. Hindistan Uzay Araştırmaları Organizasyonu (ISRO) Başkanı V. Narayanan'ın verdiği bilgilere göre, ülkenin ilk kez kendi astronotlarını yörüngeye çıkarma planının en az 2028'e ertelenme olasılığı yüksek. Bu proje Hindistan için sadece teknolojik bir başarı değil, aynı zamanda küresel uzay güçleri arasında sağlam bir yer edinme yolunda stratejik bir aşama olarak kabul ediliyor. Ixbt.com haberi veriyor.

İlk planlara göre ISRO, 2027'nin sonuna kadar ilk Hint astronotlarını uzaya göndermeyi hedefliyordu. Ancak Bangalore'da gerçekleştirilen son sunumda görev takviminin yeniden gözden geçirildiği anlaşıldı. Güncellenen programda, planlanan üç insansız test uçuşunun ilkine 2027'nin üçüncü çeyreğinden önce gerçekleştirilemeyeceği belirtiliyor. Bu durum doğal olarak insanlı uçuşun sonraki yıllara kaymasına neden oluyor.

Güvenlik meseleleri ve teknik karmaşıklıklar

V. Narayanan, projenin gecikmesini açıklarken temel odağın mürettebat güvenliğine verildiğini vurguladı. Gaganyaan programı son derece karmaşık bir teknolojik proje olup, insan hayatı için sertifikalandırılmış bir roket ve acil durumlarda mürettebatı kurtarma sistemlerinin sıfırdan geliştirilmesini gerektiriyor. ISRO Başkanı, herhangi bir arızanın insan hayatını tehlikeye atabileceğini göz önünde bulundurarak, tüm sistemler tamamen hazır olmadan uçuşun gerçekleştirilmeyeceğini bildirdi.

Gaganyaan programı, Hindistan'ın bağımsız olarak uzaya insan gönderme yönündeki ilk projesidir. Hükümet programın genişletilmesini çoktan onayladı; bu genişleme sadece test uçuşlarını değil, uzun süreli yörünge görevlerini de kapsayacak. Şu anda mühendisler, insansız uçuşlar aracılığıyla tüm sistemleri, özellikle yaşam destek modüllerini test etmek üzerinde çalışıyorlar.

SpaceX ile iş birliği ve Hint uzmanların kararlılığı

ISRO Başkanı konuşmasında Hint uzmanların uluslararası arenadaki itibarından da bahsetti. Özellikle, Haziran 2025'te SpaceX gemisiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden Hint astronot Shubhanshu Shukla'nın yer aldığı Axiom Mission 4 hazırlık sürecinde ilginç bir olay yaşandı. Hintli uzmanlar, roket sisteminde bir sızıntı tespit ettikten sonra uçuşun durdurulmasını talep ettiler.

İlginç olan şu ki, SpaceX uzmanları başlangıçta bu sorunu önemsiz olarak değerlendirdiler. Ancak V. Narayanan ve Hindistan Pilotlu Uçuş Merkezi Direktörü D. K. Singh'in kesin talebiyle uçuş 11 Haziran'dan 25 Haziran'a ertelendi. Sonraki incelemeler sonucunda roketin ana borularından birinde çatlak olduğu tespit edildi. Bu olay, Hint uzay okulunun ve uzmanlarının hazırlık seviyesinin dünya standartlarının gerisinde kalmadığını kanıtladı.

Buna rağmen, Hindistan'ın iç uzay programında sorunlar yok değil. 2025 ve 2026 yıllarında ülkenin ana iş gücü roketi olarak kabul edilen PSLV taşıyıcılarının üst üste iki kez başarısız fırlatılması sektörü biraz geri itti. ISRO yönetiminin bildirdiğine göre, bu kazaların nedenleri tamamen belirlendi ve şu anda roketlerin yeniden işletmeye alınması için çalışmalar yürütülüyor. Gaganyaan projesi ise tüm engellere rağmen Hindistan'ın uzaydaki en öncelikli görevi olmaya devam ediyor.