Jurgen Klopp ve Mohamed Salah arasındaki ilişki: Alman teknik adam gerçeği açıkladı

·2·Spor
Jurgen Klopp ve Mohamed Salah arasındaki ilişki: Alman teknik adam gerçeği açıkladı

Liverpool'un eski teknik direktörü Jurgen Klopp ile Mısırlı hücum oyuncusu Mohamed Salah arasındaki ilişki uzun süredir medyanın ilgi odağı olmuştu. Özellikle teknik adamın Merseyside kulübündeki son sezonunda yaşanan bazı anlaşmazlıklar çeşitli söylentilere yol açmıştı. Ancak Klopp, yakın zamanda verdiği röportajda tüm şüpheleri ortadan kaldırdı. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

ESPN'in aktardığına göre, şu anda Red Bull sisteminde küresel futbol bölümü başkanı olarak görev yapan Jurgen Klopp, Mohamed Salah ile ilişkilerinin mükemmel olduğunu vurguladı. Klopp'a göre, teknik direktör ve futbolcu arasında geçmişte yaşanan gerginlikler artık samimi bir dostluğa dönüştü.

Geçmişteki anlaşmazlıklar ve yeni bir sayfa

Klopp ve Salah arasındaki en sansasyonel olay, Nisan 2024'te London Stadium'da West Ham'a karşı oynanan maç sırasında yaşanmıştı. O dönemde yedek kulübesinden oyuna girmeye hazırlanan Mısırlı yıldız ile teknik direktör arasında hararetli bir tartışma çıkmıştı. Bu durum, birçok kişide ilişkilerinin tamamen koptuğu izlenimini uyandırmıştı.

“Şu an arkadaşız. Her zaman oyuncularımla arkadaş olmak istedim, her ne kadar iş sürecinde bu her zaman mümkün olmasa da. Bir teknik direktör olarak bazen onların hoşuna gitmeyen kararlar almak zorunda kalırsınız. Ancak en önemlisi, tüm bunlar geçmişte kaldı. Hayattaki en güçlü şey güzel anılardır ve bunlar her türlü anlaşmazlıktan daha üstündür”, diye açıkladı Alman uzman.

Salah'ın büyüklüğü ve profesyonelliği

Jurgen Klopp, Mohamed Salah'ı Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi efsanelerle aynı sıraya koydu. Klopp, Salah'ın yıllar boyunca sergilediği istikrarın ve profesyonelliğin onu dünyanın en iyi oyuncularından biri haline getirdiğini belirtti. Her maçta mükemmel olmak imkansız olsa da, Salah her zaman takımı yeni bir seviyeye taşımaya çalıştı.

“O sadece Arap dünyası için değil, tüm futbol dünyası için örnek olabilecek bir kişilik. Mısır'da o kadar ünlü ki, oraya tatile gidemem çünkü Mohamed beni orada çok ünlü yaptı. Onun Liverpool için verdiği emekleri, attığı golleri ve galibiyetlerdeki katkısını asla unutmayacağız. Biz sadece büyüklüğe tanıklık ettik”, diye ekledi Klopp.

Bilgi olarak, Mohamed Salah, Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool ile Premier League, Champions League ve daha birçok prestijli kupa kazandı. Şu anda 32 yaşındaki hücum oyuncusu Merseyside kulübünde verimli performansına devam ederken, Klopp teknik direktörlükten ara verip yönetim alanında yeni projeler yürütüyor.

Jurgen KloppMohamed SalahLiverpoolFutbolPremier League
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Jurgen Klopp, Liverpool'un başarısız sezonu ve yeni teknik direktör hakkında konuştuJurgen Klopp, Liverpool'un başarısız sezonu ve yeni teknik direktör hakkında konuştuBugün, 21:17Messi, Mbappe, Haaland ve Vinicius 2026 Dünya Kupası Sembolik KadrosundaMessi, Mbappe, Haaland ve Vinicius 2026 Dünya Kupası Sembolik KadrosundaBugün, 21:12Dünya Kupası sonuçları Özbekistan'a pahalıya patladıDünya Kupası sonuçları Özbekistan'a pahalıya patladıBugün, 20:18Chelsea, Granit Xhaka transferi için görüşmelere başladıChelsea, Granit Xhaka transferi için görüşmelere başladıBugün, 20:16Mısır Milli Takımı'nda Büyük Endişe: Muhammad Salah Dünya Kupası Play-off'larını KaçırabilirMısır Milli Takımı'nda Büyük Endişe: Muhammad Salah Dünya Kupası Play-off'larını KaçırabilirBugün, 20:122026 Dünya Kupası'na Veda Eden 16 Takım Belli Oldu2026 Dünya Kupası'na Veda Eden 16 Takım Belli OlduBugün, 20:12
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı