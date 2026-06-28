Jurgen Klopp ve Mohamed Salah arasındaki ilişki: Alman teknik adam gerçeği açıkladı

Liverpool'un eski teknik direktörü Jurgen Klopp ile Mısırlı hücum oyuncusu Mohamed Salah arasındaki ilişki uzun süredir medyanın ilgi odağı olmuştu. Özellikle teknik adamın Merseyside kulübündeki son sezonunda yaşanan bazı anlaşmazlıklar çeşitli söylentilere yol açmıştı. Ancak Klopp, yakın zamanda verdiği röportajda tüm şüpheleri ortadan kaldırdı. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

ESPN'in aktardığına göre, şu anda Red Bull sisteminde küresel futbol bölümü başkanı olarak görev yapan Jurgen Klopp, Mohamed Salah ile ilişkilerinin mükemmel olduğunu vurguladı. Klopp'a göre, teknik direktör ve futbolcu arasında geçmişte yaşanan gerginlikler artık samimi bir dostluğa dönüştü.

Geçmişteki anlaşmazlıklar ve yeni bir sayfa

Klopp ve Salah arasındaki en sansasyonel olay, Nisan 2024'te London Stadium'da West Ham'a karşı oynanan maç sırasında yaşanmıştı. O dönemde yedek kulübesinden oyuna girmeye hazırlanan Mısırlı yıldız ile teknik direktör arasında hararetli bir tartışma çıkmıştı. Bu durum, birçok kişide ilişkilerinin tamamen koptuğu izlenimini uyandırmıştı.

“Şu an arkadaşız. Her zaman oyuncularımla arkadaş olmak istedim, her ne kadar iş sürecinde bu her zaman mümkün olmasa da. Bir teknik direktör olarak bazen onların hoşuna gitmeyen kararlar almak zorunda kalırsınız. Ancak en önemlisi, tüm bunlar geçmişte kaldı. Hayattaki en güçlü şey güzel anılardır ve bunlar her türlü anlaşmazlıktan daha üstündür”, diye açıkladı Alman uzman.

Salah'ın büyüklüğü ve profesyonelliği

Jurgen Klopp, Mohamed Salah'ı Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi efsanelerle aynı sıraya koydu. Klopp, Salah'ın yıllar boyunca sergilediği istikrarın ve profesyonelliğin onu dünyanın en iyi oyuncularından biri haline getirdiğini belirtti. Her maçta mükemmel olmak imkansız olsa da, Salah her zaman takımı yeni bir seviyeye taşımaya çalıştı.

“O sadece Arap dünyası için değil, tüm futbol dünyası için örnek olabilecek bir kişilik. Mısır'da o kadar ünlü ki, oraya tatile gidemem çünkü Mohamed beni orada çok ünlü yaptı. Onun Liverpool için verdiği emekleri, attığı golleri ve galibiyetlerdeki katkısını asla unutmayacağız. Biz sadece büyüklüğe tanıklık ettik”, diye ekledi Klopp.

Bilgi olarak, Mohamed Salah, Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool ile Premier League, Champions League ve daha birçok prestijli kupa kazandı. Şu anda 32 yaşındaki hücum oyuncusu Merseyside kulübünde verimli performansına devam ederken, Klopp teknik direktörlükten ara verip yönetim alanında yeni projeler yürütüyor.