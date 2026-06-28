Chelsea, Granit Xhaka transferi için görüşmelere başladı

Londra ekibi Chelsea, beklenmedik bir transfer üzerinde çalışmaya başladı. Edinilen bilgilere göre "Maviler", şu anda Sunderland forması giyen deneyimli orta saha oyuncusu Granit Xhaka ile temasa geçti. Bu transfer gerçekleşirse, İsviçreli futbolcu eski hocası Xabi Alonso ile yeniden aynı takımda buluşabilir. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

BBC Sport'un aktardığı habere göre, Chelsea yönetimi 33 yaşındaki futbolcunun temsilcileriyle ilk görüşmeleri gerçekleştirdi. Bu hamle, kulübün son yıllardaki sadece genç yetenekleri transfer etme stratejisinden biraz uzaklaştığını gösteriyor. Deneyimli bir lidere ihtiyaç duyan Londra kulübü, Granit Xhaka ile orta sahayı güçlendirmek istiyor.

Xabi Alonso ve Granit Xhaka iş birliği

Granit Xhaka ve Xabi Alonso arasındaki başarılı iş birliği pek çok kişi tarafından biliniyor. İkili, Bayer Leverkusen formasıyla Almanya Bundesliga'da tarihi bir şampiyonluk yaşamıştı. Xabi Alonso, eski öğrencisini Chelsea soyunma odasındaki atmosferi iyileştirmek ve genç futbolculara örnek olması için takıma katmak istiyor.

Granit Xhaka, geçen sezon Sunderland kadrosunda gerçek bir lider olarak öne çıktı. Premier League'de 34 maça çıkarak takımının ligi yedinci sırada tamamlamasına ve Avrupa Ligi bileti almasına büyük katkı sağladı. İsviçre milli takım kaptanının Sunderland ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da, Xabi Alonso ile yeniden çalışma ihtimali ilgisini çekti.

Sunderland'in kesin tutumu

Futbolcu transfere sıcak baksa da, Sunderland kulübü kaptanını kolayca bırakmak istemiyor. Kulüp yönetimi, Granit Xhaka'nın satılmayacağını ve gelecek sezon planlarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguluyor. Finansal açıdan istikrarlı olan "Kara Kediler", lider oyuncuları için savaşmaya hazır.

Chelsea'nin bu ilgisinin arkasında, merkez orta saha oyuncusu Enzo Fernandez hakkındaki söylentiler de olabilir. Bilgilere göre, Real Madrid başkanı Florentino Perez Arjantinli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor ve transfer bedeli 120 milyon sterlin olarak değerlendiriliyor. Eğer Enzo Fernandez Madrid'e giderse, Granit Xhaka'nın onun yerini doldurması bekleniyor.

Şu an için kişisel sözleşme şartları konusunda nihai bir anlaşmaya varılmadı. Granit Xhaka tüm dikkatini İsviçre milli takımıyla olan maçlarına vermiş olsa da, transfer penceresi kapanana kadar bu sürpriz geçişin gerçekleşme ihtimali yüksek görülüyor.