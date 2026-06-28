Jurgen Klopp, Liverpool'un başarısız sezonu ve yeni teknik direktör hakkında konuştu

"Liverpool" eski teknik direktörü Jurgen Klopp, takımın Arne Slot yönetimindeki talihsiz geçen 2025-26 sezonu hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Alman uzman, kulüpteki beklentilerin karşılanmadığını kabul ederek, yeni atanan teknik direktör Andoni Iraola'ya ciddi bir uyarıda bulundu. Klopp, "Anfield"da uzun vadeli başarıya ulaşmak için sadece taktiksel becerinin değil, büyük bir şansın da gerektiğini belirtti. Bunu Goal.com haber veriyor.

ESPN'e verdiği röportajda Klopp, Slot'un ikinci sezonundaki düşüşün nedenlerini analiz etti. Bilgi için; Arne Slot, "Liverpool"da toplam 113 maça çıkarak 66 galibiyet, 18 beraberlik ve 29 mağlubiyet aldı. İlk sezonunda İngiltere Premier League şampiyonluğu kazanmış olsa da, sonraki sezonu kupa olmadan tamamlaması istifasına neden oldu.

"Neler olduğu hakkında kesin bir bilgim yok, durumu değerlendirmek için takıma yeterince yakın değilim. Bir yıl önce şampiyon oldukları için çok mutluydum, ancak ertesi yıl neyin yanlış gittiğini bilmiyorum. Şüphesiz, geçen sezondan kimse memnun kalmadı. Buna rağmen Şampiyonlar Ligi bileti aldılar ve bu da büyük bir başarıdır," diye belirtti Klopp.

Psikolojik darbeler ve beklenmedik kayıplar

Klopp, takımın sonuçlarını saha dışındaki ağır durumların da etkilediğini özellikle belirtti. Özellikle, geçen yaz takımın forveti Diogo Jota'nın vefatının kulüp için hayal edilemez bir psikolojik darbe olduğunu söyledi. Böyle trajik olaylardan sonra takımı eski haline getirmek oldukça zor bir görevdir.

"Liverpool"da geçen sezon kimsenin beklemediği olaylar yaşandı. Bu tür şeylerle mücadele etmek çok zordur. Orada tam olarak neler yaşandığını bilmiyorum ama geçen sezon geride kaldı ve artık geleceğe bakmaları gerekiyor," diyor eski teknik direktör.

Hatırlatmak gerekirse, Arne Slot; 2015'ten 2024'e kadar takımı yöneten ve Şampiyonlar Ligi ile İngiltere Premier League dahil 8 büyük kupa kazanan Jurgen Klopp'un dev gölgesinde çalışmak zorunda kaldı. Şimdi kulüp yönetimi, takımı yeniden zirveye taşımak için Andoni Iraola'yı göreve getirdi.

Yeni teknik direktör ve şans faktörü

Andoni Iraola, "Bournemouth"daki başarılı kariyerinin ardından Merseyside'a geldi. Eski kulübünde 127 maçta 48 galibiyet, 38 beraberlik ve 41 mağlubiyet kaydetmişti. Klopp, yeni teknik direktörün potansiyelinden şüphe etmese de "Anfield"daki işin kendine özgü zorluklarını hatırlattı.

"Artık takımda yeni bir teknik direktör var — Andoni Iraola. O da Arne Slot gibi harika bir uzman, ancak her şeyin birbirine uyması gerekiyor. Uzun süre birlikte çalışmak ve sonuç almak için teknik direktöre şansın da gülmesi şart," diyele özetledi Klopp.

Şu anda "Liverpool" taraftarları, yeni teknik direktör yönetiminde takımın yeniden toparlanmasını ve kupa mücadelelerine dönmesini bekliyor. Iraola için temel görev sadece taktiksel değişiklikler yapmak değil, aynı zamanda takımın psikolojik durumunu da stabilize etmek olacak.