Ronaldo: Kylian Mbappe Benim Zirve Dönemimi Hatırlatıyor

Futbol dünyasının yaşayan efsanesi Brezilyalı Ronaldo Nazario, Fransa milli takımı ve Real Madrid forveti Kylian Mbappe hakkında övgü dolu sözler söyledi. Kuzey Amerika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'ndaki etkileyici başlangıcın ardından, "Fenomen" lakabıyla tanınan eski futbolcu, Fransız yıldızı kendi varisi olarak nitelendirdi. Goal.com'un haberine göre.

Mbappe, turnuvanın ilk üç maçında dört gol ve iki asist yaparak uzmanların dikkatini çekti. Didier Deschamps yönetimindeki takımın ana silahı haline gelen forvet, oyunuyla sadece taraftarları değil, futbol tarihinin en büyük golcülerinden birini de hayran bıraktı.

Efsanenin İtirafı

L'Equipe gazetesine verdiği röportajda Ronaldo, Mbappe ve Lionel Messi gibi oyuncuların futbol mirasına değindi. Sözlerine göre, Kylian'ın sahadaki hareketleri, hızı ve bitiriciliği, kendi en iyi yıllarını anımsatıyor.

"Mbappe'nin oyun tarzı bana kendi zirve dönemlerimi hatırlatıyor. O, günümüzün en büyük oyuncularından biri ve futbol efsanelerinin doğal bir devamıdır. O ve Messi, istatistiklerin ötesinde, turnuva tarihinin en iyi golcüleri olmayı hak eden futbolculardır", diyor Brezilyalı efsane.

Dünya Kupası'nda Parlak Başlangıç

Kylian Mbappe, 2026 Dünya Kupası'na oldukça verimli bir başlangıç yaptı. Senegal karşısında duble yaparken, Irak ile oynanan maçta da rakip ağları iki kez sarstı. Norveç ile oynanan maçta gol atamasa da, iki asistle takımının galibiyetine önemli katkı sağladı.

Şu anda "Altın Ayakkabı" ve turnuvanın en iyi futbolcusuna verilen "Altın Top" ödülü için Lionel Messi ile ciddi bir rekabet içinde. Uzmanlar, Mbappe'nin fiziksel durumu ve teknik kapasitesinin onu durdurulamaz bir güç haline getirdiğini vurguluyor.

Real Madrid Yıldızları Liderlik Ediyor

İlginç olan şu ki, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda Real Madrid kulübü üyeleri en çok gol atanlar listesinde liderlik ediyor. Madridlilerin attığı 11 golün 8'i doğrudan Kylian Mbappe ve Vinicius Junior'a ait. Her iki forvet de dörder gol kaydetti.

Fransa milli takımı, hücum potansiyeliyle turnuvanın favorilerinden biri olmaya devam ediyor. Mbappe'nin bu kadar yüksek bir formda olması, "Les Bleus"un şampiyonluk yolunu oldukça kolaylaştıracaktır.