Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi

·53·Teknoloji
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi

Güneş aktivitesinin ve jeomanyetik fırtınaların Dünya atmosferi üzerindeki etkisinin önceden tahmin edilenden çok daha güçlü olduğu anlaşıldı. Yeni bilimsel araştırmalara göre, güçlü manyetik fırtınalar gezegenimizin bazı bölgelerinde hava koşullarını bir gün içinde onlarca derece değiştirme kapasitesine sahip. Bu keşif, uzay havası ile yeryüzü iklimi arasındaki bağlantıya dair algıları kökten değiştiriyor. Ixbt.com haber veriyor.

Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanan araştırma, 67 yıllık meteorolojik veri analizine dayanıyor. Bilim insanları, ERA5 atmosferik yeniden analiz veri tabanını kullanarak 1950'lerden beri gözlemlenen tüm büyük jeomanyetik dalgalanmaları incelediler. Sonuçlar, Güneş'ten gelen plazma akımları ve patlamalar Dünya manyetosferine çarptığında, bunun sadece iletişim sistemlerini değil, aynı zamanda alt atmosfer katmanlarındaki sıcaklık ve basıncı da doğrudan etkilediğini gösterdi.

Hava durumu anormal şekilde değişebilir

Araştırma yazarları, manyetik fırtınalar sırasında sıcaklık, yağış miktarı ve radyasyon dengesinde belirgin sapmalar gözlemlendiğini vurguluyor. Özellikle Kuzey Amerika bölgesinde, bilhassa kış mevsiminde bu etki çok yüksek. Bazı durumlarda hava sıcaklığındaki değişimin onlarca dereceye ulaştığı kaydedildi; bu da Güneş'in 11 yıllık döngüsü sırasında gözlemlenen normal dalgalanmalardan (derecenin onda biri) birkaç kat daha güçlüdür.

Bu sürecin mekanizması, "aşağı yönlü" enerji aktarımı prensibiyle açıklanıyor. Güneş fırtınalarının enerjisi başlangıçta iyonosferi ve atmosferin üst katmanlarını etkiliyor. Daha sonra bu enerji, stratosferdeki kutup girdapları (polar vortex) ve güçlü hava akımları (jet stream) aracılığıyla aşağıya iletilerek yaşadığımız troposferdeki hava haritasını yeniden şekillendiriyor.

Tahminlerin doğruluğu artacak

Şu an yürürlükte olan meteorolojik ve iklimsel modeller, jeomanyetik fırtınaların hava durumu üzerindeki bu kadar hızlı etkisini hesaba katmıyor. Bu durum, beklenmedik ekstrem hava olaylarının öngörülememesine neden olabiliyor. Bilim insanlarına göre, uzay havası parametrelerinin tahmin sistemlerine entegre edilmesi, hava durumu verilerinin doğruluğunu önemli ölçüde artıracaktır.

Araştırma sırasında şu temel kurallar belirlendi:

  • Manyetik fırtınaların etkisi, kış aylarında diğer mevsimlere göre daha güçlü şekilde ortaya çıkmaktadır;
  • Fırtına ne kadar güçlüyse, atmosferdeki sapmalar da o kadar doğrusal olarak artmaktadır;
  • Fırtınalardan sonra bazı bölgelerde yağış miktarında keskin bir azalma gözlemlenmektedir;
  • Etkiler küresel değil, bölgesel karakterdedir ve esas olarak yüksek enlemlerde belirgin şekilde hissedilmektedir.
Ixbt.com verilerine göre, bu bilimsel çalışma Güneş aktivitesi ve Dünya iklimi arasındaki karmaşık zinciri anlamada yeni bir adım oldu. İklim süreçleri çok sayıda faktöre bağlı olsa da, artık jeomanyetik faktörün göz ardı edilemeyeceği kanıtlandı. Bu durum, gelecekte doğal afetlerin önceden tespit edilmesinde büyük önem taşımaktadır.

GüneşManyetik FırtınaHava DurumuAraştırmaİklim
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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