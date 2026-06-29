Hava Durumu Jiu-Jitsu'su: Bilim İnsanları Fırtına ve Kuraklığı Yönetmenin Yeni Yolunu Buldu

Arizona State University (ASU) araştırmacıları, ekstrem hava olaylarıyla mücadele için devrim niteliğinde bir yöntem önerdi. Bilim insanları, iklim sistemine kaba müdahaleler yapmak yerine, sistemin en hassas gelişim aşamalarında küçük ve hedefli etkiler yaratarak felaketlerin önlenebileceğini kanıtlamaya çalışıyorlar. "Weather Jiu-Jitsu" (Hava Durumu Jiu-Jitsu'su) olarak adlandırılan bu yaklaşım, atmosferin kendi iç kuvvetlerini yönünü değiştirmek için kullanmayı öngörüyor. Ixbt.com haber veriyor.

Araştırmanın temeli, kaos teorisindeki ünlü "kelebek etkisi"ne dayanıyor. Atmosfer karmaşık ve doğrusal olmayan bir sistem olduğu için, başlangıç durumundaki önemsiz bir değişiklik bile gelecekteki büyük süreçler üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Bilim insanlarına göre, bir fırtına, soğuk hava akımları veya kuraklık henüz yıkıcı bir güce ulaşmadan önce, bunların yörüngesini ve yoğunluğunu "yeniden ayarlama" imkanı mevcut.

Yapay zeka ve bilgisayar modelleri yardımıyla

ixbt.com verilerine göre, uzmanlar bu kavramı test etmek için Aurora adı verilen büyük ölçekli bir AI modelini kullandılar. Bu AI sistemi, devasa iklim veri kümelerini analiz ederek müdahale için en uygun zamanı ve noktayı belirlemeye yardımcı oluyor. Deneyler sırasında, tarihte gerçekleşmiş gerçek doğal afet senaryoları yeniden işlendi ve bunlara yapay etkiler uygulandı.

Sonuçlar beklenenden daha etkili çıktı. Örneğin, 2012 yılında meydana gelen ve büyük kayıplara yol açan "Sandy" fırtınası modeli üzerinde çalışıldığında, zirve noktasına ulaşmadan birkaç gün önce yapılan hassas bir müdahalenin, fırtınanın yönünü 300 kilometre değiştirebileceği anlaşıldı. Bu, fırtınayı New York gibi büyük bir megapolisten uzaklaştırmak için yeterli bir mesafedir.

Ayrıca, modelleme sürecinde başka sonuçlar da kaydedildi:

2021 yılında Teksas'ta görülen anormal soğuklar sırasında, minimum sıcaklığı yaklaşık 10 derece yükseltme imkanı tespit edildi;

Şiddetli sellere neden olan "atmosferik nehirlerin" yağış yoğunluğunu yüzde 5 oranında azaltmanın mümkün olduğu gösterildi;

Fırtınaların hareket yönünü belirleyen üst atmosfer akımlarının küçük müdahalelerle yönetilmesine dair senaryolar doğrulandı.

Araştırmacılar, barajlar veya özel yapılar gibi geleneksel koruma yöntemlerinin artık iklim değişikliğinin yol açtığı zararları karşılayamadığını vurguluyor. Hesaplamalara göre, sadece 2024 yılında ekstrem hava olayları küresel ekonomiye yaklaşık 417 milyar dolar zarar verdi. Küresel ısınma ortamında bu olayların sıklığının ve şiddetinin artması, yeni yaklaşımları zorunlu kılıyor.

Teknolojik uygulama ve gelecek

Bu proje şu an için sadece bilgisayar simülasyonları düzeyinde olsa da, uygulamaya geçirmek için bulut tohumlama (cloud seeding) gibi mevcut yöntemlerin kullanılması öneriliyor. Önemli olan, burada atmosferin enerjisini bastırmak veya onu tamamen durdurmaktan bahsedilmemesidir. Aksine, doğanın kendi dinamiğinden yararlanarak onu daha güvenli bir yöne kanalize etmek amaçlanmaktadır.

Proje yazarlarına göre başarının anahtarı zamanlamadır. Müdahalenin, doğal afet en yüksek noktasına ulaşmadan birkaç gün önce yapılması gerekmektedir. Gelecekte süper bilgisayarlar ve AI yardımıyla hava durumunun gerçek zamanlı olarak "düzeltilmesinin", küresel ekonomiyi ve insan hayatlarını kurtarmada temel bir araç haline gelmesi bekleniyor.