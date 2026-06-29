Kanada Polisi Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan Görsel Nedeniyle Tartışmaların Odağında

Vancouver polisi, sosyal medyada uyuşturucu madde ele geçirilmesine ilişkin bir habere yapay zeka (AI) tarafından oluşturulan bir görsel eklediği için sert eleştirilere maruz kaldı. Kolluk kuvvetlerinin kanıt sunarken bu teknolojiyi kullanması, kamuoyunda güvensizliğe ve hararetli tartışmalara yol açtı. Ixbt.com haberi veriyor.

X sosyal ağındaki resmi sayfada paylaşılan görselde, ele geçirilen nakit paralar ve uyuşturucu maddelerin yer alması gerekiyordu. İlk bakışta gerçekçi görünse de, dikkatli kullanıcılar üretken modellerin tipik hatalarını hemen fark etti. Özellikle 50 dolarlık banknotlarda 20 dolarlık yazıların olduğu, 100 dolarlık banknotlardan birinde ise nominal değer yerine sadece "00" rakamlarının yer aldığı tespit edildi.

Vancouver polisi çavuşu Adam Donaldson, CTV News kanalına verdiği röportajda duruma açıklık getirdi. Donaldson'a göre, yapay zeka görseldeki şüphelilerin isimlerini silmek ve kişisel bilgileri gizlemek amacıyla kullanılmıştı. Ancak bu açıklama kamuoyunu tatmin etmedi, çünkü orijinal fotoğraf karton üzerine marker ile yazılmış basit bir kanıt setiydi.

Güven krizi ve yapay zeka hataları

Bu olay, kolluk kuvvetlerinin faaliyetlerinde üretken teknolojilerin kullanılmasının riskli yönlerini bir kez daha ortaya koydu. Sosyal medya kullanıcıları, polisi soruşturma sürecine olan güveni sarsmakla suçladı. Uzmanlara göre, küçük düzenlemeler bile mahkeme sürecinde jürinin kararına etki edebilir veya kanıtların gerçekliğini şüpheye düşürebilir.

Daha sonra polis yetkilileri AI ile işlenmiş görseli kaldırarak yerine kişisel bilgilerin kırpıldığı (crop yapıldığı) orijinal fotoğrafı yerleştirdi. Ancak gönderinin silinmesi ve düzenlenmesi, kullanıcılar arasında daha fazla alaycı yoruma ve şüpheye neden oldu.

Son yıllarda dünya genelinde polis memurlarının belge doldurma, gözetim verilerini analiz etme ve hatta kanıtları işleme süreçlerinde ChatGPT ve diğer sinir ağlarını kullanma vakaları artıyor. Vancouver'daki olay ise bu tür yöntemlerin sadece teknik hatalara değil, aynı zamanda hukuk sisteminin şeffaflığına dair temel sorunlara yol açtığını kanıtladı.

Dijital kanıtlar ve bunların dokunulmazlığı modern hukukun önemli bir parçası haline geldiği için bu konu genel olarak güncelliğini koruyor. Uzmanlar, kolluk kuvvetleri tarafından üretken teknolojilerin kullanımıyla ilgili katı etik kurallar ve düzenlemeler geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor.