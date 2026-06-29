Tottenham'a Marcus Rashford transferi için beklenmedik tavsiye

İngiltere futbolunda transfer penceresi kızışırken, Manchester United kadrosundaki yerini kaybeden Marcus Rashford hakkındaki tartışmalar yeniden gündeme geldi. Eski futbolcu ve tanınmış uzman Jamie O'Hara, Tottenham yönetimini bu forveti satın almak için tüm imkanlarını seferber etmeye çağırdı. O'Hara'ya göre, Rashford transferi Londra kulübü için yeni sezon öncesi en kârlı hamlelerden biri olabilir. Goal.com'un haberine göre belirtiliyor.

Son sezonları kiralık olarak Aston Villa ve Barcelona formalarıyla geçiren Marcus Rashford, şu anda Manchester United'ın gelecek planları arasında yer almıyor. Kulübün teknik direktörü Michael Carrick'in forvet oyuncusundan vazgeçmeye hazır olduğu söyleniyor. Bu nedenle, Manchester kulübünün futbolcuyu maaş bordrosundan çıkarmak ve mali yükü azaltmak amacıyla onu nispeten uygun bir fiyata bırakması bekleniyor.

Transfer bedeli ve mali durum

Jamie O'Hara, talkSPORT'a verdiği röportajda bunun Tottenham için mükemmel bir fırsat olduğunu vurguladı. Hesaplamalarına göre, futbolcunun transferi yaklaşık 30 milyon sterline mal olabilir. Bu, mevcut piyasa koşullarında deneyimli bir forvet için oldukça düşük bir bedel olarak kabul ediliyor. O'Hara, kulüp yönetimine seslenerek futbolcunun maaşı için bütçeden kaçınmamaları ve onu bir an önce takıma katmaları gerektiğini hatırlatıyor.

Manchester United formasıyla 426 maça çıkıp 138 gol ve 79 asist yapan Rashford'un istatistikleri takdire şayan. Ancak, Aralık 2024'ten beri "Kırmızı Şeytanlar" formasıyla sahaya çıkmadı. Old Trafford'daki kariyeri sona ermiş gibi görünse de, futbolcu kiralık dönemlerinde hala yüksek seviyede olduğunu kanıtladı.

Yenilenen spor formu

Geçen sezon Barcelona formasıyla La Liga şampiyonluğu yaşayan Marcus Rashford, tüm kulvarlarda 14 gol ve 14 asist gerçekleştirdi. Buna rağmen, Katalan kulübü 26 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanmadı. Bu durum, Tottenham gibi kulüplerin önünü açtı. Roberto De Zerbi yönetiminde yeniden yapılanan Londra ekibi için Rashford'un deneyimi ve hızı çok faydalı olabilir.

Rashford uluslararası arenada da konumunu geri kazanıyor. Euro 2024 turnuvasını kaçırmış olsa da, 2026 Dünya Kupası elemelerinde İngiltere milli takımına çağrıldı. Thomas Tuchel yönetimindeki milli takımda Hırvatistan ve Panama gibi rakiplere karşı performans sergileyen oyuncu, 75 maçtaki gol sayısını 19'a çıkardı.

O'Hara'ya göre, eğer Tottenham bu transferi gerçekleştirebilirse, Rashford takımın gerçek yıldızı haline gelir. Sözlerine göre, futbolcu hala "üst düzey" bir oyuncu olmaya devam ediyor ve yeni bir takımdaki motivasyonunun şüphesiz daha da artacağı belirtiliyor. Manchester United ise onu satarak kadroyu temizlemeyi ve yeni transferler için yer açmayı hedefliyor.

Sonuç olarak, Marcus Rashford için Tottenham seçeneği, kariyerini Premier League'de yeniden canlandırmak için harika bir fırsattır. Roberto De Zerbi liderliğindeki ekip, geçen sezonki başarısızlıkların ardından ilk dörde dönmeyi hedefliyor ve Rashford gibi deneyimli bir forvet bu hedef yolunda kritik bir parça olabilir.