Kaliforniya'da Gürültülü Reklamlara Karşı Kanun Yürürlüğe Girdi

·24·Teknoloji
Kaliforniya'da Gürültülü Reklamlara Karşı Kanun Yürürlüğe Girdi

Kaliforniya eyaletinde streaming hizmeti sunan platformlar için yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Artık bu hizmetlerin yayınladığı reklamların ses seviyesinin, ana video içeriğinden daha yüksek olması kesinlikle yasaklandı. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan bu kanun, sadece kullanıcı konforunu sağlamayı değil, aynı zamanda dijital ortamdaki ses standartlarını düzenlemeyi amaçlıyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Şunu belirtmek gerekir ki, daha önce ABD'de yayın ve kablolu televizyon üzerinden iletilen reklamlar için de benzer kısıtlamalar mevcuttu. Ancak streaming platformları uzun süre bu kurallardan muaf tutulmuştu. Ars Technica'nın haberine göre, büyük platformlar yeni kanun gerekliliklerini hangi teknik yöntemlerle uygulayacakları konusunda henüz detaylı bilgi vermedi.

Tüketici Haklarının Korunması

Yasa tasarısının yazarı olan eyalet senatörü Thomas Umberg'e göre, bu girişim birçok ebeveyn ve izleyicinin şikayetleri üzerine geliştirildi. Senatör, beklenmedik şekilde yüksek sesle çıkan reklamların sadece sinir bozucu olmadığını, aynı zamanda uyuyan küçük çocukların uyanmasına ve uyku düzenlerinin bozulmasına neden olduğunu belirtti. Bu durum, modern dijital çağda tüketici haklarının ihlali olarak değerlendiriliyor.

Bu kanun şu an için sadece Kaliforniya eyaleti sınırlarında geçerli olsa da, etkisinin çok daha geniş olacağı bekleniyor. Uzmanlara göre, streaming devleri sadece bir eyalet için ayrı bir teknik sistem kurmak yerine, tüm ülke veya küresel ölçekte ses seviyesini standartlaştırmayı tercih edeceklerdir. Ayrıca, Illinois eyaletinde de önümüzdeki yıldan itibaren benzer bir kanunun yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Sektör Temsilcilerinin İtirazları

Yeni düzenleme herkes tarafından memnuniyetle karşılanmadı. Özellikle Motion Picture Association of America ve Streaming Innovation Alliance gibi sektör grupları bu yasa tasarısına karşı çıktı. Onlara göre, streaming hizmetleri zaten bu sorun üzerinde çalışıyordu ve devlet müdahalesine gerek yoktu. Ayrıca, içeriğin akıllı telefon, tablet ve televizyon gibi farklı cihazlarda farklı duyulduğuna dikkat çekiyorlar.

Bu gelişme Özbekistanlı kullanıcılar için de güncel bir önem taşıyor. Yerel pazarda da YouTube veya diğer streaming hizmetlerini kullanırken reklamların aniden yükselen sesleri sıkça gözlemleniyor. ABD'deki bu tür yasal değişiklikler, zamanla küresel platformların genel algoritmalarını ve standartlarını etkileyebilir ve sonuç olarak dünya genelinde reklam videoları rahatsız etmeyecek bir seviyeye gelebilir.

Şu an için Netflix, Disney+ ve diğer büyük servisler yeni kurallara uyum sürecini başlattı. Eğer bu deneyim başarılı olursa, dijital reklamcılık alanında yeni bir dönemin başlayacağı ve kullanıcı deneyiminin (UX) önemli ölçüde iyileşeceği şüphesizdir.

StreamingReklamKaliforniyaTeknolojiMevzuat
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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