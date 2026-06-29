Romario Tüm Yıldızları Seçti ve Sonunda Kendisini Messi'nin Önüne Koydu

Brezilya futbol efsanesi Romario, ünlü futbolcular arasında hızlı bir seçim yaptı. Bellingham, Pedri, Haaland, Ronaldo, Mbappe ve diğer yıldızlar arasındaki soru-cevap seansı beklenmedik ve komik bir cevapla sona erdi.

Eski forvet, neredeyse tüm karşılaştırmalarda Lionel Messi'yi seçti. Ancak sıra kendisine geldiğinde kararını anında değiştirdi.

Başlangıçta Olise üstün geldi

Gazeteci, Romario'ya modern futbolun bir dizi yetenekli oyuncusu arasında seçim yapmasını teklif etti.

Önce Jude Bellingham ve Michael Olise arasında Olise'yi seçti. Ardından Olise'yi Désiré Doué'nin önüne koydu.

Ancak Olise, Pedri ile karşılaştırıldığında Romario İspanyol orta saha oyuncusunu tercih etti.

Pedri'den sonra Haaland seçildi

Romario, Pedri'yi Bruno Fernandes'in önüne koydu. Ancak sıra Erling Haaland'a geldiğinde Brezilyalının tercihi değişti.

Haaland'ı şunlardan:

Pedri'den;

Mohamed Salah'tan

üstün buldu.

Ancak Norveçli forvet Cristiano Ronaldo ile karşılaştırıldığında, Romario Portekizli yıldızı seçti.

Messi tüm rakiplerinden üstün geldi

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi arasındaki seçimde Romario, Arjantinliyi tercih etti.

Ardından Messi'ye karşı bir dizi yıldızın ismi sayıldı:

Neymar;

Harry Kane;

Ousmane Dembélé;

Kylian Mbappe;

Lamine Yamal;

Vinícius Júnior.

Romario, hepsinden Messi'yi üstün tuttu.

Böylece Messi, soru-cevap seansının neredeyse mutlak galibi oldu.

Son soruda beklenmedik cevap

Gazeteci son soruda Lionel Messi ve Romario'nun kendisini karşılaştırdı.

Brezilyalı efsane bu kez çok düşünmedi:

Gülerek "Romario!" diye cevap verdi.

Bu cevap, sohbetin en ilginç ve taraftarların dikkatini çeken kısmı haline geldi.

Efsane şakayla kendisini seçti

Romario'nun seçimleri, Messi'ye çok yüksek değer verdiğini gösterdi. Ancak eski Brezilyalı forvet, son soruda ünlü özgüvenini ve şakacı tarzını sergiledi.

Futbolseverler arasında yeni bir tartışmanın başlaması kesin: Messi gerçekten sayılan tüm futbolculardan üstün mü, yoksa Romario'nun son seçimi gerçeğe daha mı yakın?

Sizce Messi ve Romario arasında kim daha güçlüydü? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.