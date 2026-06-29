Zico, Brezilya — Japonya maçı öncesi iki ateş arasında kaldı

Dünya Kupası 1/16 finalindeki Brezilya ve Japonya mücadelesi, Zico için sıradan bir futbol maçı olmayacak. Brezilya futbolunun efsanesi, kendi ülkesini destekleyeceğini söylese de, Japonya'nın mağlup olmaması durumunda üzülmeyeceğini itiraf etti.

Bunun sebebi basit: Zico'nun futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeri Japonya ile yakından bağlantılı.

Brezilya vatanı, Japonya ise ikinci futbol evi

Zico, 1991–1994 yılları arasında Japonya'da top koşturdu. Kashima Antlers forması giydi ve daha sonra bu takımda çeşitli görevlerde bulundu.

2002–2006 yılları arasında ise Zico, Japonya milli takımının teknik direktörlüğünü yaptı.

Bu nedenle, Brezilya ve Japonya arasındaki mücadele onda özel duygular uyandırıyor.

«Elbette Brezilya'yı destekleyeceğim»

Zico, maç öncesinde tercihini gizlemedi. Bir Brezilyalı olarak vatandaşlarını destekleyeceğini vurguladı.

«Elbette Brezilya'yı destekleyeceğim. Brezilya'ya karşı Japonya milli takımını yönetmekten daha zor bir durum olabilir mi? Ben bu duruma iki kez düştüm», dedi.

Bu sözleri, her iki ülkenin futboluna olan sevgisini bir kez daha gösterdi.

Japonya kazansa bile üzülmeyecek

Brezilya kazanırsa Ziko bunu doğal olarak sevinçle karşılayacak. Ancak Japonya bir sürprize imza atarsa, efsane futbolcu bu sonuçtan dolayı çok üzülmeyeceğini belirtti.

Globo'nun aktardığına göre Zico, «Eğer Brezilya kazanırsa bu harika olur çünkü Brezilyalıyım. Ama mağlup olurlarsa da üzülmem. Çünkü Japon futbolunda da benim bir parçam var», ifadelerini kullandı.

Zico, Japon futbolunda derin izler bıraktı

Brezilyalı uzmanın Japon futboluyla olan bağı sadece birkaç yıllık bir kariyerle sınırlı değil.

Kariyerinin temel aşamaları şunlardır:

Dönem Görev 1991–1994 Japonya'da futbolcu 2002–2006 Japonya milli takımı teknik direktörü Sonraki yıllar Kashima Antlers'da çeşitli görevler

Zico, Japonya'da futbolun popülerleşmesine ve gelişmesine katkıda bulunan en ünlü yabancı futbol adamlarından biri olarak kabul ediliyor.

Play-off'ta duygulara yer yok

Brezilya, 1/16 finaline favori olarak çıkıyor. Ancak Japonya, disiplinli oyunu ve beklenmedik sonuçlar alma yeteneğiyle ciddi bir tehdit oluşturabilir.

Zico için ise maçın sonucu ne olursa olsun, yakın olduğu takımlardan biri bir üst tura çıkacak.

Sizce Brezilya konumunu koruyacak mı yoksa Japonya büyük bir sürprize imza mı atacak? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.