Zico, Brezilya — Japonya maçı öncesi iki ateş arasında kaldı

·2·Spor
Zico, Brezilya — Japonya maçı öncesi iki ateş arasında kaldı

Dünya Kupası 1/16 finalindeki Brezilya ve Japonya mücadelesi, Zico için sıradan bir futbol maçı olmayacak. Brezilya futbolunun efsanesi, kendi ülkesini destekleyeceğini söylese de, Japonya'nın mağlup olmaması durumunda üzülmeyeceğini itiraf etti.

Bunun sebebi basit: Zico'nun futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeri Japonya ile yakından bağlantılı.

Brezilya vatanı, Japonya ise ikinci futbol evi

Zico, 1991–1994 yılları arasında Japonya'da top koşturdu. Kashima Antlers forması giydi ve daha sonra bu takımda çeşitli görevlerde bulundu.

2002–2006 yılları arasında ise Zico, Japonya milli takımının teknik direktörlüğünü yaptı.

Bu nedenle, Brezilya ve Japonya arasındaki mücadele onda özel duygular uyandırıyor.

«Elbette Brezilya'yı destekleyeceğim»

Zico, maç öncesinde tercihini gizlemedi. Bir Brezilyalı olarak vatandaşlarını destekleyeceğini vurguladı.

«Elbette Brezilya'yı destekleyeceğim. Brezilya'ya karşı Japonya milli takımını yönetmekten daha zor bir durum olabilir mi? Ben bu duruma iki kez düştüm», dedi.

Bu sözleri, her iki ülkenin futboluna olan sevgisini bir kez daha gösterdi.

Japonya kazansa bile üzülmeyecek

Brezilya kazanırsa Ziko bunu doğal olarak sevinçle karşılayacak. Ancak Japonya bir sürprize imza atarsa, efsane futbolcu bu sonuçtan dolayı çok üzülmeyeceğini belirtti.

Globo'nun aktardığına göre Zico, «Eğer Brezilya kazanırsa bu harika olur çünkü Brezilyalıyım. Ama mağlup olurlarsa da üzülmem. Çünkü Japon futbolunda da benim bir parçam var», ifadelerini kullandı.

Zico, Japon futbolunda derin izler bıraktı

Brezilyalı uzmanın Japon futboluyla olan bağı sadece birkaç yıllık bir kariyerle sınırlı değil.

Kariyerinin temel aşamaları şunlardır:

Dönem

Görev

1991–1994

Japonya'da futbolcu

2002–2006

Japonya milli takımı teknik direktörü

Sonraki yıllar

Kashima Antlers'da çeşitli görevler

Zico, Japonya'da futbolun popülerleşmesine ve gelişmesine katkıda bulunan en ünlü yabancı futbol adamlarından biri olarak kabul ediliyor.

Play-off'ta duygulara yer yok

Brezilya, 1/16 finaline favori olarak çıkıyor. Ancak Japonya, disiplinli oyunu ve beklenmedik sonuçlar alma yeteneğiyle ciddi bir tehdit oluşturabilir.

Zico için ise maçın sonucu ne olursa olsun, yakın olduğu takımlardan biri bir üst tura çıkacak.

Sizce Brezilya konumunu koruyacak mı yoksa Japonya büyük bir sürprize imza mı atacak? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Romario Tüm Yıldızları Seçti ve Sonunda Kendisini Messi'nin Önüne KoyduRomario Tüm Yıldızları Seçti ve Sonunda Kendisini Messi'nin Önüne KoyduBugün, 06:42MLS'de bomba transfer: Lewandowski Chicago Fire'a gidiyorMLS'de bomba transfer: Lewandowski Chicago Fire'a gidiyorBugün, 06:3490+2'deki vuruş her şeyi belirledi: Kanada son 16 turuna yükseldi90+2'deki vuruş her şeyi belirledi: Kanada son 16 turuna yükseldiBugün, 06:27Ronaldo: Kylian Mbappe Benim Zirve Dönemimi HatırlatıyorRonaldo: Kylian Mbappe Benim Zirve Dönemimi HatırlatıyorBugün, 02:33Tottenham'a Marcus Rashford transferi için beklenmedik tavsiyeTottenham'a Marcus Rashford transferi için beklenmedik tavsiyeBugün, 02:12Chelsea Sürpriz Transferin Eşiğinde: Cole Palmer, Granit Xhaka'nın Gelişini DesteklediChelsea Sürpriz Transferin Eşiğinde: Cole Palmer, Granit Xhaka'nın Gelişini DesteklediBugün, 01:38
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı