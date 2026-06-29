Quaresma Portekiz'i sert eleştirdi: «Risk almaktan korkuyorlar»

·3·Spor
Quaresma Portekiz'i sert eleştirdi: «Risk almaktan korkuyorlar»

Portekiz milli takımının Kolombiya karşısındaki golsüz beraberliği Ricardo Quaresma'yı tatmin etmedi. Eski futbolcu, takımda yeterli beceri ve yetenek olduğunu ancak sahada tutku, cesaret ve yaratıcılığın görünmediğini vurguladı.

Portekiz'i son 16 turunda Hırvatistan karşısında ciddi bir sınav beklerken, Quaresma'nın eleştirileri taraftarlar arasında büyük tartışmalar yaratabilir.

Kolombiya maçında gol sesi çıkmadı

Dünya Kupası 2026 grup aşamasının son turunda Portekiz ve Kolombiya milli takımları 0-0 berabere kaldı.

Quaresma, karşılaşmayı stadyumdan canlı izlediğini ve vatandaşlarının performansından memnun kalmadığını belirtti.

«Takımda neşe ve yaratıcılık eksik. Tutku yok, bize her zaman özgü olan cesaret de görünmüyor» dedi.

«Yorgun ve ruhsal olarak çökmüş görünüyorlardı»

Portekiz milli takımının eski orta saha oyuncusu, futbolcuların fiziksel durumundan ziyade psikolojik durumuna odaklandı.

Ona göre takım sahada özgüvenle hareket etmedi ve rakibe baskı kurmak için yeterli karakter sergilemedi.

«Maçı stadyumdan izleme fırsatım oldu. Yorgun ve ruhsal olarak çökmüş görünüyorlardı. Karakter de eksik» dedi Quaresma.

Yetenek var ama risk yok

Quaresma, Portekiz kadrosundaki futbolcuların becerilerinden şüphe duymadığını söyledi. Ancak Dünya Kupası gibi büyük bir turnuvada sadece bireysel yeteneğin yeterli olmadığını vurguladı.

Takımda şu unsurların eksik olduğunu sıraladı:

  • neşe ve tutku;

  • yaratıcılık;

  • cesaret;

  • karakter;

  • risk alma;

  • galibiyete olan güçlü istek.

LiveModeTV yayınında «Futbolcularda hem beceri hem de yetenek yeterli. Ancak risk almaktan korkuyorlar» dedi.

Hırvatistan karşısında böyle bir oyun yeterli olur mu?

Portekiz, son 16 turunda Hırvatistan milli takımıyla karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma 3 Temmuz'da Taşkent saatiyle 04:00'te başlayacak. Hırvatistan, play-off maçlarındaki büyük tecrübesi ve sonuna kadar savaşmasıyla tanınır.

Bu nedenle Portekiz, Kolombiya'ya karşı sergilediği temkinli oyunu tekrarlarsa, bir sonraki tura çıkmakta ciddi zorluklar yaşayabilir.

Play-off öncesi ciddi uyarı

Quaresma'nın eleştirileri, Portekiz için belirleyici maç öncesinde bir nevi uyarı niteliği taşıdı.

Takımda üst düzey futbolcu çok ancak eski orta saha oyuncusuna göre sahada daha özgür, daha cesur ve risk alarak hareket etmeleri gerekiyor.

Sizce Portekiz, Hırvatistan maçında değişip gerçek gücünü gösterebilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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