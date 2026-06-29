90+2'deki vuruş her şeyi belirledi: Kanada son 16 turuna yükseldi

2026 Dünya Kupası play-off aşamasının ilk maçı, taraftarları son saniyeye kadar heyecanlandırdı. Güney Afrika Cumhuriyeti ve Kanada arasındaki denk mücadeleyi, normal sürenin sonunda gelen tek gol belirledi.

Karşılaşma boyunca her iki takım da temkinli bir oyun sergiledi. Ancak herkes uzatmalara gidileceğini beklerken, Stephen Eustáquio Kanada'ya tarihi bir galibiyet getirdi.

90 dakika boyunca kaleler açılmadı

Güney Afrika ve Kanada, maçın ilk dakikalarından itibaren savunmada disiplinli bir görüntü çizdi.

Takımlar tehlikeli pozisyonlar yaratmaya çalışsa da, normal sürenin büyük bölümünde kalecileri mağlup edemediler. Mücadelenin uzatmalara gitmesi bekleniyordu.

Eustáquio'nun vuruşu Kanada'ya galibiyeti getirdi

Hakemin ikinci yarıda eklediği duraklama dakikalarında Kanada belirleyici bir atak geliştirdi.

90+2. dakikada Stephen Eustáquio isabetli bir vuruşla Güney Afrika ağlarını sarstı.

Son dakikalarda gelen tek gol, Kanada'ya son 16 turu biletini getirdi.

Güney Afrika, kalan kısa sürede skoru eşitlemeyi başaramadı — 0:1.

2026 Dünya Kupası. Son 32 Turu

Güney Afrika — Kanada — 0:1

Gol: Eustáquio, 90+2.

Güney Afrika: Williams, Mudau, Okocha, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Sithole, Maseko (Moremi, 86), Mofokeng (Mbata, 46), Appollis, Makgopa (Reyners, 86).

Kanada: Crepo, Johnston, Bombito (Sigour, 59), Cornelius, Larea, Buchanan (Davies, 75), Saliba (De Fougerol, 59), Eustáquio, Millar (Shaffelburg, 70), Oluwaseyi (Promise David, 70), Jonathan David.

Kanada'nın bir sonraki rakibi kim olacak?

Kanada milli takımı, son 16 turunda Hollanda — Fas maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Her iki potansiyel rakip de grup aşamasında güçlerini kanıtladığı için Kanadalıları bir sonraki turda daha zorlu bir sınav bekliyor.

Play-off'un ilk draması

Bu karşılaşma, play-off aşamasında tek bir pozisyonun tüm turnuva kaderini değiştirebileceğini gösterdi.

Güney Afrika 90 dakikanın üzerinde rakibine direndi ancak son andaki tek bir vuruş, takımın Dünya Kupası macerasını noktaladı.

Sizce Kanada, son 16 turunda Hollanda veya Fas'tan hangisiyle oynarsa galibiyet şansı daha yüksek olur? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.