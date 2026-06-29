MLS'de bomba transfer: Lewandowski Chicago Fire'a gidiyor

·27·Spor
MLS'de bomba transfer: Lewandowski Chicago Fire'a gidiyor

ABD futbol sahaları bir yaşayan efsaneyi daha ağırlamaya hazırlanıyor. Barcelona ve Bayern Münih'in eski yıldızı, ünlü forvet Robert Lewandowski kariyerine MLS'de (ABD en üst ligası) devam edecek.

Bu haberi futbol dünyasının en güvenilir insider'ı Fabrizio Romano geleneksel "Here we go!" ifadesiyle duyurdu.

Transfer detayları: Sözleşme hazır!

Insider'ın bildirdiğine göre, taraflar arasındaki transfer konusu tamamen çözüldü ve anlaşmaya varıldı.

Resmi belgelerin önümüzdeki 24 saat içinde imzalanması bekleniyor. Dikkat çeken nokta, 37 yaşındaki Polonyalı golcünün ABD'nin Chicago Fire kulübüne herhangi bir transfer ücreti ödenmeden, yani serbest oyuncu statüsünde katılacak olması.

Leva hala yüksek formda

37 yaşında olmasına rağmen Robert, Avrupa'da hala üst düzey futbol oynayabildiğini kanıtlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezonda İspanya La Liga'da Barcelona formasıyla kaydettiği istatistikler şu şekildedir:

  • Oynadığı maçlar: 31 maç

  • Attığı goller: 14 gol

  • Asistler: 2

Artık bu usta golcü, Chicago futbolunun yeni yüzü olacak. MLS taraftarları, Lionel Messi ve Olivier Giroud'dan sonra, bir başka efsanevi forvetin oyunlarından canlı olarak keyif alma fırsatına sahip oluyor.

Bu haberi MLS ve Lewandowski hayranı olan arkadaşlarınızla paylaşın!

Robert LewandowskiBarcelona
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Quaresma Portekiz'i sert eleştirdi: «Risk almaktan korkuyorlar»Quaresma Portekiz'i sert eleştirdi: «Risk almaktan korkuyorlar»Bugün, 07:02Zico, Brezilya — Japonya maçı öncesi iki ateş arasında kaldıZico, Brezilya — Japonya maçı öncesi iki ateş arasında kaldıBugün, 06:50Romario Tüm Yıldızları Seçti ve Sonunda Kendisini Messi'nin Önüne KoyduRomario Tüm Yıldızları Seçti ve Sonunda Kendisini Messi'nin Önüne KoyduBugün, 06:4290+2'deki vuruş her şeyi belirledi: Kanada son 16 turuna yükseldi90+2'deki vuruş her şeyi belirledi: Kanada son 16 turuna yükseldiBugün, 06:27Ronaldo: Kylian Mbappe Benim Zirve Dönemimi HatırlatıyorRonaldo: Kylian Mbappe Benim Zirve Dönemimi HatırlatıyorBugün, 02:33Tottenham'a Marcus Rashford transferi için beklenmedik tavsiyeTottenham'a Marcus Rashford transferi için beklenmedik tavsiyeBugün, 02:12
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı