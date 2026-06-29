MLS'de bomba transfer: Lewandowski Chicago Fire'a gidiyor

ABD futbol sahaları bir yaşayan efsaneyi daha ağırlamaya hazırlanıyor. Barcelona ve Bayern Münih'in eski yıldızı, ünlü forvet Robert Lewandowski kariyerine MLS'de (ABD en üst ligası) devam edecek.

Bu haberi futbol dünyasının en güvenilir insider'ı Fabrizio Romano geleneksel "Here we go!" ifadesiyle duyurdu.

Transfer detayları: Sözleşme hazır!

Insider'ın bildirdiğine göre, taraflar arasındaki transfer konusu tamamen çözüldü ve anlaşmaya varıldı.

Resmi belgelerin önümüzdeki 24 saat içinde imzalanması bekleniyor. Dikkat çeken nokta, 37 yaşındaki Polonyalı golcünün ABD'nin Chicago Fire kulübüne herhangi bir transfer ücreti ödenmeden, yani serbest oyuncu statüsünde katılacak olması.

Leva hala yüksek formda

37 yaşında olmasına rağmen Robert, Avrupa'da hala üst düzey futbol oynayabildiğini kanıtlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezonda İspanya La Liga'da Barcelona formasıyla kaydettiği istatistikler şu şekildedir:

Oynadığı maçlar: 31 maç

Attığı goller: 14 gol

Asistler: 2

Artık bu usta golcü, Chicago futbolunun yeni yüzü olacak. MLS taraftarları, Lionel Messi ve Olivier Giroud'dan sonra, bir başka efsanevi forvetin oyunlarından canlı olarak keyif alma fırsatına sahip oluyor.

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