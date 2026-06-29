Gabriel Jesus Arsenal'den ayrılarak İtalya Serie A'ya gidebilir

Arsenal forveti Gabriel Jesus, kariyerinde keskin bir dönüm noktasının eşiğinde. Brezilyalı forvet, yaz transfer döneminde İtalya şampiyonasına transfer olma niyetinde olduğunu açıkça belirtti. Şu anda Juventus ve Milan, futbolcunun transferiyle ciddi şekilde ilgileniyor. Goal.com'un haberine göre.

İtalya'nın prestijli gazetesi La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Gabriel Jesus, çocukluğundan beri Serie A maçlarını izleyerek büyüdüğünü ve bu ülkede futbol oynamanın hayali olduğunu vurguladı. Kendi sözlerine göre, San Siro stadyumunda Inter kalesine iki gol attığı an, hayali gerçekleşmiş gibi hissetmiş. Şu anda futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyor.

Brezilya milli takımından dışlanma nedenleri

Forvet ayrıca, Brezilya milli takımının Dünya Kupası kadrosunda neden yer almadığına da değindi. Başantrenör Carlo Ancelotti'nin kararını tamamen desteklediğini ve kendisini turnuva için uygun görmediğini itiraf etti. Bu beklenmedik itiraf futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

"Eğer bana kadroda olmayı hak edip etmediğimi sorarsanız, hayır diye cevap veririm. Ocak ayında goller attığım dönemde Ancelotti ile konuşmuştuk, ancak sezon sonunda Arsenal'de oyun pratiğinden uzak kaldım. Fiziksel durumum ve oyun ritmim bozulduğu için milli takıma yardımcı olamayacağımı anlıyordum", diye ekledi futbolcu.

Arsenal ve Mikel Arteta ile ilişkiler

Goal.com'un haberine göre, 29 yaşındaki forvetin Londra kulübündeki konumu Mikel Arteta yönetiminde önemli ölçüde düştü. Özellikle ilk 11'deki yerini kaybetmesi, uluslararası arenadaki konumunu da olumsuz etkiledi. Gabriel Jesus artık yeni meydan okumalara hazır olduğunu gizlemiyor.

Juventus ve Milan gözlemcileri şu anda Brezilyalı futbolcunun transferinin mali açıdan ne kadar mantıklı olduğunu araştırıyor. İtalyan kulüpleri, hücum hattını deneyimli ve tekniği yüksek bir forvetle güçlendirmeyi hedefliyor. Arsenal ise uygun bir teklif gelmesi durumunda futbolcuyu bırakmaya karşı değil.

Bu transfer gerçekleşirse, Gabriel Jesus için kariyerinde yeni bir sayfa açılacak. Manchester City formasıyla birçok kupa kazanan forvet, artık İtalya futbolu ortamına uyum sağlamaya çalışacak. Futbolcu şu an için Arsenal ile antrenmanlarına devam ediyor, ancak yaz transfer döneminin kaderini belirlemesi bekleniyor.