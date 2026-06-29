Yapay Zeka Merkezlerinde Beklenmedik Sorun: Omen AI Yeni Bir Çözüm Sunuyor

Yapay zeka teknolojilerine olan küresel talebin hızla artması, veri merkezleri (data center) üzerinde devasa bir yük oluşturuyor. Hesaplama gücünü artırmak amacıyla NVIDIA gibi devlerin güçlü grafik işlemcilerinin (GPU) maksimum düzeyde kullanılması, beklenmedik bir teknik soruna yol açıyor: sıvı soğutma sistemlerinde bakteri çoğalması. TechCrunch'ın haberine göre, bu sorunu çözmeyi hedefleyen Omen AI girişimi 31 milyon dolar yatırım topladı. Techcrunch.com haber veriyor.

Modern veri merkezlerinde çipleri soğutmak için özel sıvı karışımları kullanılır. Isıyı daha iyi absorbe etmek için karışımdaki su miktarının artırılması, bakterilerin hızla çoğalması için uygun bir ortam yaratır. Bu durum boruların tıkanmasına ve sistem verimliliğinin düşmesine neden olur. Sorunu gidermek için tüm sistemin temizlenmesi gerekir, bu da sunucuların 5-6 saat boyunca kapatılması anlamına gelir. Bu tür kesintiler, büyük teknoloji şirketleri için milyonlarca dolar zarara yol açabilir.

Bakterilere Karşı Gerçek Zamanlı İzleme

Omen AI kurucusu Zach Laberge tarafından geliştirilen çözüm, sıvı içeriğini gerçek zamanlı olarak analiz edebilen minyatür bir spektrometredir. Bu cihaz, kimyasal değişiklikleri izleyerek bakterilerin çoğalmasını sorun ciddileşmeden önce tespit eder. Böylece veri merkezi yöneticileri, sistemi acil olarak durdurma riskinden kurtulurlar.

Omen AI cihazının yetenekleri sadece biyolojik kirlenmeyi tespit etmekle sınırlı değil. Spektrometre, sıvı içeriğindeki bakır, krom veya silikon parçacıklarını da algılayabiliyor. Bu da pompaların aşınması veya sızdırmazlık elemanlarının (seal) bozulması hakkında bilgi verir. Böylece teknik servis süreci, laboratuvar analizlerini beklemeden, yerinde ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilir.

Genç Yetenek ve Sektördeki Dönüm Noktası

İlginç olan şu ki, Omen AI kurucusu Zach Laberge ilk şirketini 14 yaşındayken kurmuş ve o dönemde 3 milyon dolar yatırım toplamıştı. Fikirlerini hayata geçirmek için okulu bile bırakmıştı. Başlangıçta inşaat makineleri için sensörler geliştirmeye odaklanan Laberge, Caterpillar gibi büyük müşterilerle çalışma sürecinde veri merkezlerindeki soğutma sistemi sorunlarıyla karşılaşmış ve yönünü değiştirmiş.

Şirketin Series A yatırım turuna Nava Ventures liderlik etti. Ayrıca projeye Bridgestone, GM ve Johnson Controls gibi dev şirketlerin yöneticileri de kişisel yatırımlar yaptı. Uzmanlara göre, yapay zeka altyapısı geliştikçe, Omen AI gibi izleme sistemlerine olan ihtiyaç sadece artacaktır.

Özbekistan açısından bakıldığında, dijitalleşme ve veri depolama merkezlerinin inşasının hızlandığı bir dönemde, bu tür yenilikçi soğutma ve kontrol sistemleri gelecekte yerel IT altyapısının istikrarını sağlamada önemli bir rol oynayabilir.