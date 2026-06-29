Siber Dolandırıcıların Yeni Tuzağı: Drone Saldırılarını Uyaran Sahte Siteler

·26·Teknoloji
Siber Dolandırıcıların Yeni Tuzağı: Drone Saldırılarını Uyaran Sahte Siteler

Siber suçlular, halkın güvenlik endişelerinden yararlanarak yeni bir dolandırıcılık şeması başlattı. Artık drone saldırıları konusunda uyarı veren ve yakındaki sığınakların adreslerini gösteren sahte kaynaklar aracılığıyla kullanıcıların kişisel verilerini çalmaya çalışıyorlar. F6 siber güvenlik şirketi uzmanları bu durumu bildirdi. Ixbt.com haber veriyor.

Dolandırıcılar temel olarak “Radar” veya “Systema opovesheniya” gibi isimler altında sahte siteler oluşturuyor ve bunları Telegram kanalları, mahalle ve bölge grupları ile sosyal medya yorumları aracılığıyla yayıyorlar. Bu kaynaklar, kullanıcıya sözde tehlikeler hakkında hızlı bildirimler gönderme hizmeti sunuyor.

Dolandırıcılık şeması nasıl çalışıyor?

Kullanıcı böyle bir siteye girdiğinde, “bildirimleri etkinleştirmek” için özel 6 haneli bir kod girmesi istenir. Kod girildikten sonra sistem, sözde kullanıcının devlet hizmetleri portalındaki kişisel hesabının hacklendiğine dair sahte bir mesaj çıkarır. Panikleyen mağdura, sorunu çözmek için bir “yardım hattı” numarasını araması tavsiye edilir.

Aslında bu arama yoluyla dolandırıcılar, “destek hizmetleri çalışanı” maskesi altında kullanıcıdan gizli bilgileri, şifreleri veya banka kartı detaylarını almaya çalışırlar. Bu yöntem, psikolojik baskı ve acil karar vermeye zorlama üzerine kuruludur.

CERT F6 servisinin girişimiyle kısa sürede bu tür beş büyük sahte kaynak engellenmiş olsa da, siber suçlular yeni alan adları ve adresler altında bu şemayı sürdürmektedir. Uzmanlar, bu tür bağlantılara girilmemesini ve yalnızca resmi devlet kurumlarının bilgilerine güvenilmesini tavsiye ediyor.

Özbekistanlı kullanıcılar için de bu durum önemli bir uyarı olmalıdır. Telegram gibi platformlarda çeşitli şüpheli bağlantılar ve “güvenlik sistemleri” hakkında mesajlar yayıldığında, kaynağın resmiyeti her zaman kontrol edilmelidir. Siber güvenlik kurallarına göre, şüpheli sitelere asla kişisel kodlar girilmemeli ve bilinmeyen numaralar aranmamalıdır.

Siber GüvenlikDolandırıcılıkTelegramTeknolojiGüvenlik
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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