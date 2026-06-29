Tesla ile dava sürecini atlatan girişim, insan eline benzer robot teknolojisini tanıttı

Robotik dünyasında sansasyonel bir dava süreciyle tanınan Proception girişimi, Tesla ile karşılıklı bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Şirketin kurucusu Jay Li, daha önce Elon Musk yönetimindeki Tesla bünyesinde Optimus insansı robotlar projesinin teknik lideri olarak görev yapmıştı. Eski işvereni tarafından ticari sırları çalmakla suçlanan Li, artık tüm hukuki engelleri geride bırakarak bağımsız projesini yeni bir aşamaya taşıyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

TechCrunch'a verdiği özel röportajda Jay Li, Tesla ile olan dava sürecini kendine has bir "dayanıklılık testi" olarak nitelendirdi. Li'ye göre, bu tür bir baskı altında hayatta kalmak, girişimin gelecekteki başarısı için bir temel oluşturuyor. Bu ayın başında Tesla'nın davasını geri çekmesinin ardından Proception, temel amacına, yani insan eli gibi hareket edebilen yüksek hassasiyetli robot eller yaratmaya tüm dikkatini verdi.

Yatırımlar ve yeni ürün

Dava sürecinin sona ermesiyle eş zamanlı olarak Proception, 11 milyon dolar tutarında tohum (seed) yatırım topladığını açıkladı. Bu finansman turuna First Round Capital fonu liderlik ederken, Y Combinator ve BoxGroup gibi prestijli yatırımcılar da projede yer aldı. Bu fonlar, robotik alanındaki en karmaşık sorunlardan biri olan hassas manipülasyonun çözülmesine yönlendirilecek.

Şirket, Pazartesi gününden itibaren ilk seri "yüksek çeviklikteki robot ellerini" araştırmacılara ve robotik şirketlerine teslim etmeye başladı. Jay Li'nin hedefi, insan elinin gerçekleştirebildiği karmaşık hareketleri taklit edebilen cihazlar konusunda dünya pazarında lider tedarikçi olmaktır. Bu, birçok şirketin kendi robotlarını sıfırdan geliştirmek yerine hazır ve mükemmel çözümlerden yararlanmasına olanak tanıyacak.

Sektör uzmanlarının görüşleri

İlginç olan şu ki, robot elleri sorunu Elon Musk tarafından da en zor mühendislik görevlerinden biri olarak kabul edilmişti. Musk, Optimus robotlarının önümüzdeki yıllarda fabrikalarda çalışmaya başlayacağını vurgulasa da, birçok bağımsız uzman buna şüpheyle yaklaşıyor. Örneğin, Northwestern Üniversitesi profesörü Kevin Lynch, insan eli kadar fonksiyonel robotlar yaratmak için en az on yıl daha gerektiğini öngördü.

Ancak Proception ekibi, veri toplamanın kendine özgü yöntemi sayesinde bu süreci önemli ölçüde hızlandırabileceğine inanıyor. Şu anda robotik alanına milyarlarca dolar yatırım yapılmasına rağmen, özellikle parmakların hassas hareketleri (dextrous manipulation) hala en zayıf nokta olmaya devam ediyor. Endüstriyel otomasyonda bu tür manipülatörlerin gelecekte temel rol oynayacak olması nedeniyle bu gelişmeler teknoloji meraklıları için büyük önem taşıyor.

Özetle, Tesla gibi bir devle olan hukuki mücadeleden başarıyla çıkan Proception, artık teknolojik yarışta söz sahibi olmak istiyor. Eğer Jay Li ve ekibi insan eli yeteneklerini robotlara aktarabilirse, bu sadece üretimde değil, tıp ve hizmet sektörlerinde de devrim yaratabilir.