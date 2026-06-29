Manchester City'de Yeni Dönem: Enzo Maresca, Guardiola'nın Yerine Geçti

·21·Spor
Manchester City'de Yeni Dönem: Enzo Maresca, Guardiola'nın Yerine Geçti

Manchester City, teknik direktörlük görevine Enzo Mareska'nın getirildiğini resmen açıkladı. 46 yaşındaki İtalyan uzman, Pep Guardiola'nın yerini aldı ve kulüple 2029 yazına kadar sözleşme imzaladı.

Mareska için burası yabancı bir ortam değil. Daha önce de "Cityzens" sisteminde çalışmış ve kulübün tarihindeki en başarılı sezonlardan birine katkıda bulunmuştu.

City'ye iyi tanıdık bir isim

Enzo Mareska, 2022/23 sezonunda Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak görev yaptı.

O sezon Manchester City:

  • Premier League şampiyonu oldu;

  • FA Cup'ı kazandı;

  • Şampiyonlar Ligi'nde zafer elde etti.

Böylece takım tarihi bir "treble" gerçekleştirdi.

Mareska daha önce kulübün EDS genç takımını da yönetmiş ve onlarla Premier League 2 şampiyonluğu yaşamıştı.

Leicester ve Chelsea'deki başarılar

City'den ayrıldıktan sonra Mareska, bağımsız bir teknik direktör olarak da kendini kanıtladı.

Leicester'ı ilk sezonunda Premier League'e çıkardı. Daha sonra Chelsea'de çalışarak Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

Bu sonuçlar onu Avrupa'nın en gelecek vadeden teknik direktörlerinden biri haline getirdi.

"Başarı geleneklerini sürdürmeye hazırım"

Mareska, Manchester City'ye döndüğü için mutlu olduğunu gizlemedi.

"Burası harika bir tarihe ve büyük hırslara sahip özel bir kulüp. Başarı geleneklerini sürdürmeye ve dünyanın en iyi futbolcularıyla çalışmaya hazırım," dedi.

İtalyan uzman, City Football Academy tesislerine giderek yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı.

İlk maç Inter'e karşı olabilir

Enzo Mareska yönetimindeki Manchester City'nin ilk resmi karşılaşmasının, Asya sezon öncesi turnuvası kapsamında yapılması bekleniyor.

Takımın 1 Ağustos'ta Hong Kong'da Inter ile sahaya çıkması planlanıyor.

Bilgi

Detay

Yeni teknik direktör

Enzo Mareska

Yaş

46

Sözleşme süresi

2029 yazına kadar

Muhtemel ilk maç

Inter'e karşı

Tarih

1 Ağustos

Yer

Hong Kong

Guardiola sonrası en zor görev

Pep Guardiola, Manchester City tarihinde silinmez bir iz bıraktı. Bu nedenle Mareska'nın önündeki görev kolay değil.

Sadece takımın galibiyet geleneğini korumakla kalmamalı, aynı zamanda yeni fikirler ve bir stil getirmeli.

Mareska kulübü iyi tanıyor, oyuncu ortamına aşina ve Guardiola sisteminde çalıştı. Şimdi asıl soru şu: City'yi yeni bir aşamaya taşıyabilecek mi?

Sizce Enzo Mareska, Pep Guardiola'nın layık bir varisi olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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