Elon Musk yönetimindeki SpaceX şirketi, Teksas'taki Starbase bölgesinde devasa Gigabay fabrikasının inşaat çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu kompleks, insanlık tarihinin en güçlü roket sistemi olarak kabul edilen Starship araçlarının seri üretimi için ana merkez haline gelecek. Yeni tesisteki inşaat hızı, SpaceX'in Mars'ı kolonize etme ve Ay'a düzenli uçuşlar gerçekleştirme konusundaki hırslarının ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Ixbt.com haber veriyor.

RGVaerialphotos tarafından 27 Haziran 2026 tarihi itibarıyla çekilen yeni hava fotoğrafları, inşaat alanındaki devasa metal yapıları ve onlarca vincin durmaksızın çalıştığını ortaya koydu. Gigabay tesisinin sadece SpaceX için değil, tüm dünya endüstriyel mimarisindeki en büyük yapılardan biri olması bekleniyor. ixbt.com verilerine göre, bu fabrika yılda bin adet Starship aracı monte edebilecek kapasitede tasarlandı.

Ölçeklerin Çarpışması: Megabay ve Gigabay

Fotoğraflarda, yeni inşa edilen Gigabay kompleksinin mevcut Megabay binasından birkaç kat daha büyük olduğu açıkça görülüyor. Şu an kullanılan Megabay, devasa boyutlarına rağmen, yeni dev projenin yanında oldukça küçük kalmış. Yüksekliği 50 metreyi aşan Starship aracının kendisi bile Gigabay yapıları yanında sıradan bir parça gibi görünüyor.

Bu kompleks, Starship araçlarının ve Super Heavy booster'larının büyük endüstriyel ölçekte montajı için tasarlanmıştır. Elon Musk'ın daha önce belirttiği gibi, uzaya çıkış maliyetlerini düşürmenin tek yolu, roketleri tıpkı otomobiller gibi konveyör yöntemiyle, yüksek miktarlarda üretmektir. Gigabay, tam olarak bu stratejik görevi yerine getirmeye hizmet ediyor.

Teknolojik Yarış ve Gelecek Planları

SpaceX, 2025 yılı boyunca Starship sisteminin (Super Heavy booster ve Starship aracı) beş başarılı test uçuşunu gerçekleştirdi. Her testten sonra teknik süreçler iyileştiriliyor. Yeni fabrikanın faaliyete geçmesi, test aşamasından tam işletme aşamasına geçişi hızlandıracak. Bu durum, Özbekistan gibi gelişmekte olan ülkeler için de dolaylı olarak önemlidir; çünkü uzay teknolojilerinin ucuzlaması, küresel internet (Starlink) ve navigasyon sistemlerinin daha da gelişmesine yol açacaktır.

Uzmanlara göre, Gigabay fabrikasının tam kapasiteyle çalışmaya başlaması, SpaceX'in her birkaç günde bir yeni bir roket fırlatmasına olanak tanıyacak. Bu da uzay endüstrisinde tamamen yeni standartlar belirleyecek. Şu anda inşaat alanındaki çalışmalar gece gündüz devam ediyor, bu da Elon Musk'ın "zaman en yüce kaynaktır" prensibiyle tamamen örtüşüyor.

Özetle, Starbase bölgesindeki bu devasa inşaat sadece bir fabrika değil, insanlığın çok gezegenli bir türe dönüşme yolundaki en önemli teknolojik temeldir. Gigabay tamamlandığında, dünyanın en yüksek ve en geniş hacimli endüstriyel binalarından biri olarak tarihe geçecek.