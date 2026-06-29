Rocket Lab Uzay Devine Dönüşüyor: Iridium 8 Milyar Dolara Satın Alındı

Uzay uçuşları ve uydu teknolojileri pazarında büyük bir anlaşma gerçekleşti. Roket taşıyıcı sistemler üreticisi Rocket Lab, ana rakiplerinden biri olan uydu operatörü Iridium'u satın aldığını duyurdu. Bu stratejik adımın, Rocket Lab'i sadece roket fırlatan bir şirketten, kapsamlı uzay hizmetleri sunan küresel bir sağlayıcıya dönüştürmesi bekleniyor. Techcrunch.com haberine göre belirtiliyor.

Anlaşma şartlarına göre Rocket Lab, Iridium hisselerini adet başına 54 dolardan satın alacak. Sonuç olarak şirketin toplam değeri 8 milyar dolar olarak belirlendi. İşlem henüz resmi olarak tamamlanmamış olsa da, bu yılın uzay endüstrisindeki en büyük olaylarından biri olarak kabul ediliyor. Rocket Lab, bu satın alma ile kapasitesini önemli ölçüde genişletmeyi hedefliyor.

Satın Almalar Serisi ve Stratejik Genişleme

Iridium ile yapılan anlaşma, Rocket Lab için bu yılki ilk büyük satın alma değil. Şirket, yıl başından beri agresif bir genişleme politikası izliyor. Şubat ayında hassas parça üreticisi bir fabrikayı, Nisan ayında lazer haberleşme sağlayıcısı Mynaric'i ve Mayıs ayında Motiv uzay robotik şirketini bünyesine kattı. Ayrıca geçen yıl optik sensör üreticisi savunma yüklenicisi Geost da satın alınmıştı.

Iridium şirketi sadece yörüngedeki onlarca aktif uydusuyla değil, aynı zamanda oldukça değerli frekans spektrumlarına sahip olmasıyla da önem taşıyor. Rocket Lab basın servisinden yapılan açıklamaya göre şirket, Iridium ağı temelinde yeni türde uzay hizmetleri başlatmayı ve henüz girilmemiş pazarlara sızmayı planlıyor. Bu durum, SpaceX gibi devlerle olan rekabette önemli bir avantaj sağlayacaktır.

Uzay Pazarındaki Konsolidasyon Süreci

Son yıllarda uzay teknolojileri alanında büyük şirketlerin birleşmesi veya küçükleri yutması olağan bir durum haline geldi. Örneğin, ViaSat şirketi Inmarsat'ı satın alırken, Lockheed Martin bu yıl Terran Orbital üreticisini bünyesine kattı. Ayrıca Amazon, SpaceX'in Starlink projesine rakip olmak amacıyla Globalstar şirketini 11,6 milyar dolara satın almıştı.

Rocket Lab ve Iridium arasındaki bu anlaşma, Özbekistan gibi gelişmekte olan ülkeler için de dolaylı bir öneme sahip. Küresel uydu haberleşme pazarının genişlemesi sonucunda, uzak bölgelerde internet ve iletişim kalitesinin artması, hizmet fiyatlarının ise rekabet sayesinde düşmesi mümkün. Rocket Lab artık sadece roketleri uzaya taşımakla kalmayacak, aynı zamanda o roketlerin taşıdığı cihazlar aracılığıyla tüm dünyaya veri iletim sistemini de kontrol edecek.