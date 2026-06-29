Eski Chelsea Teknik Direktörü Liam Rosenior Kariyerine Fransa'da Devam Ediyor

·7·Spor
Eski Chelsea Teknik Direktörü Liam Rosenior Kariyerine Fransa'da Devam Ediyor

Londra ekibi Chelsea'nin eski teknik direktörü Liam Rosenior, profesyonel futbol sahnelerine dönmeye çok yakın. İngiliz çalıştırıcının, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris FC'nin başına geçmesi bekleniyor. Stamford Bridge'deki kısa ve zorlu döneminin ardından boşta kalan teknik adam için bu yeni meydan okuma, potansiyelini bir kez daha kanıtlama fırsatı olacak. Goal.com'un haberine göre.

L'Équipe gazetesinin haberine göre, Rosenior'un yeni takıma atanmasına ilişkin resmi açıklama biraz gecikti. Başlangıçta Çarşamba günü planlanan tanıtım töreni 9 Temmuz tarihine ertelendi. Bu süre zarfında tarafların sözleşmenin son detayları ve teknik ekip konusunda anlaşmaya varmaları gerekiyor.

Liam Rosenior, Fransa futboluna yabancı değil. Premier League'e geçmeden önce Strasbourg kulübünde görev yapmıştı ve yerel ligin iç dinamiklerini iyi tanıyor. Şimdi ise Paris FC'de Antoine Kombouaré'nin yerini alması bekleniyor. Kombouaré takımı küme düşme hattından kurtarmış olsa da, yönetimle yaşanan anlaşmazlıklar ayrılığına neden oldu.

Kulüpteki yapısal değişiklikler ve yeni proje

Paris FC yönetimi ile Kombouaré arasındaki temel sorun, sözleşme uzatma ve maaş konusundaki anlaşmazlıklardan kaynaklanıyor. Teknik direktörün mevcut sözleşmesi 2027'ye kadar sürse de, kulüp sahipleri Arno ailesi takımı yeni bir vizyonla geliştirmeye karar verdi. Bu durum Rosenior'a kapı açtı.

Goal.com'un aktardığına göre, atamanın gecikmesinin nedeni Rosenior'un özel talepleri. İngiliz uzman, beraberinde 6 ila 8 kişiden oluşan bir yardımcı ekip getirmek istiyor. Bu durum kulüpten ek maliyetler ve lojistik hazırlık gerektiriyor. Bu nedenle, takımın sezon öncesi antrenmanları da 9 Temmuz'a kadar ertelendi.

Paris FC geçen sezonu 11. sırada tamamlayarak istikrarını korumuştu. Ancak kulübün hedefleri daha yüksek ve Rosenior liderliğinde lig tablosunun üst sıralarında yer almayı amaçlıyorlar. İngiliz teknik adamın modern yaklaşımı ve Fransa futbolundaki deneyiminin bu hedeflere ulaşmada ana faktör olması bekleniyor.

Bu transfer, Fransa liginde İngiliz teknik direktörlere olan ilginin arttığını bir kez daha gösteriyor. Rosenior'un Paris'teki dönemi sadece kendi kişisel kariyeri için değil, aynı zamanda Paris FC'nin gelecekteki stratejisi için de belirleyici bir öneme sahip olacak.

FutbolLiam RoseniorChelseaParis FCTransferler
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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