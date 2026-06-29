Soyuz MS-29 Mürettebatı Baykonur'a Vardı: Uçuş Öncesi Son Hazırlıklar

·2·Teknoloji
Soyuz MS-29 Mürettebatı Baykonur'a Vardı: Uçuş Öncesi Son Hazırlıklar

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) planlanan 75. keşif görevinin ana ve yedek mürettebat üyeleri Baykonur Uzay Üssü'ne ulaştı. Roskosmos devlet kurumuna bağlı Yuri Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, uzmanlar artık uçuş öncesi son hazırlık aşamasını gerçekleştirecek. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor .

Bu misyon kapsamında uzaya gidecek ana ekipte Roskosmos kozmonotları Pyotr Dubrov ve Anna Kikina ile NASA astronotu Anil Menon yer alıyor. Yedek ekip olarak ise Dmitriy Petelin, Konstantin Borisov ve NASA temsilcisi Deniz Burnham hazırlıklarını sürdürüyor. Bu tür uluslararası ekipler, istasyondaki bilimsel araştırmaların kapsamını genişletmeye hizmet ediyor.

Hazırlıkların Kritik Aşaması

Baykonur'a varan mürettebat üyeleri yakın zamanda bir dizi karmaşık testten geçecek. Özellikle, Soyuz MS-29 nakliye gemisinin sistemlerini tanıma, uzay kıyafetlerini deneme ve gemi içindeki yüklerin yerleşimini kontrol etme gibi süreçlere katılacaklar. Ayrıca kozmonotlar, yerçekimsiz ortama uyum sağlamak için özel egzersizlerine devam edecekler.

Dikkat çekici nokta şudur ki, bu grup Baykonur'a gelmeden önce Kozmonot Eğitim Merkezi'nde çok sıkı sınavlardan geçti. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Rus segmenti simülatörlerinde örnek uçuş gününü (TPS) başarıyla tamamlayarak, acil durumlarda hareket etme konusundaki becerilerini kanıtladılar.

Uçuş Tarihi ve Önemi

Mevcut planlara göre, Soyuz MS-29 gemisinin uçuşu 14 Temmuz 2026 tarihine planlanmış durumda. Bu misyon, ISS'nin uzun süreli faaliyetlerinin sağlanması ve uzayda yeni biyolojik ve teknolojik deneylerin gerçekleştirilmesi açısından kritik önem taşıyor. Baykonur Uzay Üssü ise tarihi geleneklerine sadık kalarak, sıradaki uluslararası keşif ekibini uzaya uğurlamaya hazırlanıyor.

Özbekistan'a komşu bölgede yer alan bu uzay üssünden gerçekleştirilen her uçuş, bölgesel teknolojik ilgiyi de artırıyor. Ixbt.com verilerine göre, mürettebatın Baykonur'da bulunduğu süre boyunca sağlıkları ve psikolojik durumları doktorlar tarafından sürekli kontrol altında tutulacak. Bu, uzaya çıkış öncesindeki en sorumluluk gerektiren dönem olarak kabul ediliyor.

UzayBaykonurSoyuz MS-29RoskosmosNASA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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