Kırgızistan ve Kazakistan 49 Yıllık Arazi Takası Konusunda Anlaştı

·7·Dünya
Kırgızistan ve Kazakistan 49 Yıllık Arazi Takası Konusunda Anlaştı

Kazakistan Senatosu, Astana ve Bişkek şehirlerindeki büyükelçilikler ile büyükelçilerin resmi konutları için arazi ve gayrimenkullerin 49 yıllığına ücretsiz kullanım esasına göre takas edilmesine ilişkin anlaşmayı onayladı. Haberi Tengrinews verdi.

Anlaşmaya göre, her iki devlet diplomatik temsilciliklerin faaliyetleri için gerekli olan arazi parsellerini ve binaları karşılıklı olarak bedelsiz kullanıma sunacak. Belgenin temel amacı, büyükelçilik faaliyetlerini daha uygun koşullarda organize etmek ve iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmektir.

Anlaşma uyarınca Kırgızistan, Astana şehrinde büyükelçilik inşaatı için 0,74 hektarlık bir araziye ve olağanüstü ve tam yetkili büyükelçinin konutu olarak kullanılmak üzere 1267 metrekarelik bir villaya sahip olacak.

Buna karşılık Kazakistan, Bişkek şehrinde büyükelçilik ihtiyaçları için 0,75 hektarlık bir arazi parselini ve büyükelçinin ikameti için öngörülen 531 metrekarelik villayı kullanıma alacak. Her iki nesneye bitişik alanlar da diplomatik misyonların tasarrufuna bırakılacak.

Söz konusu gayrimenkul nesneleri ve arazi alanları, taraflara 49 yıl süreyle uzun vadeli kullanım hakkı esasına göre tahsis edilecektir.

KırgızistanKazakistanAstanaBişkekTengrinews
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Charos
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