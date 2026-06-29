Sam Kerr ABD'ye Geri Döndü: Avustralyalı Yıldız Gotham FC ile Sözleşme İmzaladı

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Sam Kerr ABD'ye Geri Döndü: Avustralyalı Yıldız Gotham FC ile Sözleşme İmzaladı

Kadın futbol dünyasının en parlak yıldızlarından biri olan Avustralyalı forvet Sam Kerr, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. İngiltere'nin Chelsea ekibiyle vedalaşan deneyimli futbolcu, ABD'nin son şampiyonu Gotham FC ile uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Bu transfer, kadın futbol piyasasındaki en ses getiren anlaşmalardan biri olarak değerlendiriliyor. Goal.com haber veriyor.

Kulüpten alınan resmi bilgilere göre Sam Kerr, Gotham FC ile 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşmeye imza attı. Bu anlaşma, forvet oyuncusunun ABD Ulusal Kadınlar Futbol Ligi'ne (NWSL) geri dönüşü anlamına geliyor. Belirtmek gerekir ki Kerr, daha önce bu ekibin eski ortağı olan Sky Blue FC formasıyla üç sezon boyunca ter dökmüştü.

Chelsea ile geçen altı yıllık başarı

Sam Kerr, son altı yılını Londra'nın Chelsea takımında geçirerek burada gerçek bir efsaneye dönüştü. İngiliz kulübüyle beş kez Kadınlar Süper Ligi (WSL) şampiyonluğu kazandı ve iki kez turnuvanın en golcü oyuncusu olarak "Altın Ayakkabı" ödülünün sahibi oldu. Ayrıca hesabında altı farklı yerel kupa şampiyonluğu bulunuyor.

Gotham FC Başkanı Yael Averbuch West'e göre Kerr, kendi neslinin en güçlü oyuncularından biri. Onun galibiyet mentalitesi ve maçın kaderini bir anda değiştirebilme yeteneğinin, takım için yeni ufuklar açması bekleniyor. Sam, Temmuz ayında uluslararası transfer sertifikası resmileştiğinde yeni takımına katılacak.

Sakatlık sonrası yeni meydan okuma

İlginç olan şu ki, Sam Kerr NWSL tarihinde iki kez sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen tek isimdir. Ancak, 2024 yılında yaşadığı diz sakatlığı (ACL) nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldığı için ligdeki "Yüksek Etkili Oyuncu" (HIP) statüsüne uygun değildi. Buna rağmen Gotham FC, onu kadrosuna katmak için ayrılan özel fonları kullandı.

"Gotham FC'ye ve bu şehre geri döneceğim için çok heyecanlıyım. Bu kulüp kariyerimde önemli bir yere sahip. Şu an takımın hırsları çok yüksek ve ben yeni galibiyetlere katkıda bulunmak istiyorum", diye belirtti Sam Kerr resmi açıklamasında.

Gotham FC, bu transferi gerçekleştirmek için mali imkanlarını genişletti. Özellikle savunma oyuncusu Lilly Realen'i Boston Legacy FC'ye satarak kulüp 350 bin dolar tutarında ek kaynak sağladı. Artık takım, Sam Kerr ile birlikte şampiyonluk unvanını korumayı hedefliyor.

Sam KerrGotham FCChelseaFutbolTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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