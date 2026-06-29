Arsenal'de Reformlar: Mikel Arteta'nın Ekibinde Ciddi Değişiklikler Yaşanıyor

·51·Spor
Arsenal'de Reformlar: Mikel Arteta'nın Ekibinde Ciddi Değişiklikler Yaşanıyor

Londralı Arsenal kulübü teknik direktörü Mikel Arteta, teknik ekibinde ciddi reformlar yapmaya devam ediyor. Kulübün spor bilimleri ve fiziksel hazırlık bölümü başkanı Tom Allen'ın, uzun yıllar süren görevinin ardından takımdan ayrılacağı öğrenildi. Bu karar, kulüp içinde yürütülen kapsamlı incelemeler ve futbolcuların fiziksel durumlarını iyileştirme ihtiyacı doğrultusunda alındı. Goal.com haber veriyor.

BBC Sport tarafından paylaşılan bilgilere göre, Allen'ın ayrılığı, Kuzey Londra kulübündeki tıbbi ve fiziksel hazırlık sistemini tamamen yenileme stratejisinin bir parçası. Tom Allen, 2017 yılında Aston Villa'dan Arsenal'e katılmıştı. Kariyeri boyunca efsanevi Arsène Wenger döneminin son yıllarını ve Mikel Arteta yönetimindeki tüm süreci kapsayan dokuz yıllık bir deneyime sahip bir uzman olarak biliniyor.

Kulüp yönetimi, son sezonlarda as oyuncuların sık sık sakatlanması ve kadro dışı kalma durumlarını titizlikle inceledi. Takımın sonuçlarını olumsuz etkileyen bu faktörleri ortadan kaldırmak amacıyla Mikel Arteta, güvendiği ismi İspanyol fizyoterapist Joaquín Acedo ile birlikte bağımsız bir analiz yapmaya karar verdi. İşte bu analiz sonuçları kadro değişikliklerine yol açtı.

Tıbbi Ekipteki Yenilikler

Tom Allen'ın ayrılığı, takımın sağlık departmanındaki tek kayıp değil. Geçen ay kulübün sağlık departmanı başkanı Doktor Zafar Iqbal de beklenmedik bir şekilde görevinden alındı. Ayrıca, 12 yıldır Arsenal sisteminde çalışan baş kondisyoner Sam Wilson da takımdan ayrılıyor. The Telegraph'ın haberine göre Wilson'ın kariyerine Avrupa'nın bir başka dev kulübünde devam etmesi bekleniyor.

Mikel Arteta'nın yüksek yoğunluğa dayalı taktiksel tarzı, futbolculardan muazzam bir fiziksel güç talep ediyor. Teknik direktörün rotasyona temkinli yaklaşması ve as oyunculara aşırı yükleme yapması sakatlık riskini artırdı. Geçen sezon Bukayo Saka, Martin Ødegaard ve Kai Havertz gibi lider isimlerin uzun süre sahalardan uzak kalması, Arsenal'e Şampiyonlar Ligi ve Premier League şampiyonluğu yolunda pahalıya mal oldu.

Bu nedenle kulüp yönetimi, sakatlıkların önlenmesini ve futbolcuların toparlanma süreçlerinin modernize edilmesini öncelikli görev olarak görüyor. Yeni atanacak uzmanlara, takımın fiziksel durumunu elit seviyeye çıkarma ve sezonun belirleyici anlarında as kadro oyuncularının hazır olmasını sağlama görevi verilecek. Bu değişikliklerin, Arsenal'in gelecek sezon kupa mücadelesindeki şansını daha da artırması bekleniyor.

ArsenalMikel ArtetaPremier LeagueFutbolTransfer
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Harry Kane Barcelona'nın teklifini reddetti: İngiliz forvet Bayern'de kalıyorHarry Kane Barcelona'nın teklifini reddetti: İngiliz forvet Bayern'de kalıyorDün, 23:1269,5 Saat Kesintisiz Satranç: Yeni Dünya Rekoru Kırıldı69,5 Saat Kesintisiz Satranç: Yeni Dünya Rekoru KırıldıDün, 23:022026 Dünya Kupası başarısızlığı sonrası Çekya teknik direktörü istifa etti2026 Dünya Kupası başarısızlığı sonrası Çekya teknik direktörü istifa ettiDün, 22:55Brezilya — Japonya: Son 32 turu mücadelesini bizimle takip edinBrezilya — Japonya: Son 32 turu mücadelesini bizimle takip edinDün, 22:22Monza yeni teknik direktörünü açıkladı: Ivan Juric takımın başındaMonza yeni teknik direktörünü açıkladı: Ivan Juric takımın başındaDün, 21:58Sam Kerr ABD'ye Geri Döndü: Avustralyalı Yıldız Gotham FC ile Sözleşme İmzaladıSam Kerr ABD'ye Geri Döndü: Avustralyalı Yıldız Gotham FC ile Sözleşme İmzaladıDün, 21:57
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı