Arsenal'de Reformlar: Mikel Arteta'nın Ekibinde Ciddi Değişiklikler Yaşanıyor

Londralı Arsenal kulübü teknik direktörü Mikel Arteta, teknik ekibinde ciddi reformlar yapmaya devam ediyor. Kulübün spor bilimleri ve fiziksel hazırlık bölümü başkanı Tom Allen'ın, uzun yıllar süren görevinin ardından takımdan ayrılacağı öğrenildi. Bu karar, kulüp içinde yürütülen kapsamlı incelemeler ve futbolcuların fiziksel durumlarını iyileştirme ihtiyacı doğrultusunda alındı. Goal.com haber veriyor.

BBC Sport tarafından paylaşılan bilgilere göre, Allen'ın ayrılığı, Kuzey Londra kulübündeki tıbbi ve fiziksel hazırlık sistemini tamamen yenileme stratejisinin bir parçası. Tom Allen, 2017 yılında Aston Villa'dan Arsenal'e katılmıştı. Kariyeri boyunca efsanevi Arsène Wenger döneminin son yıllarını ve Mikel Arteta yönetimindeki tüm süreci kapsayan dokuz yıllık bir deneyime sahip bir uzman olarak biliniyor.

Kulüp yönetimi, son sezonlarda as oyuncuların sık sık sakatlanması ve kadro dışı kalma durumlarını titizlikle inceledi. Takımın sonuçlarını olumsuz etkileyen bu faktörleri ortadan kaldırmak amacıyla Mikel Arteta, güvendiği ismi İspanyol fizyoterapist Joaquín Acedo ile birlikte bağımsız bir analiz yapmaya karar verdi. İşte bu analiz sonuçları kadro değişikliklerine yol açtı.

Tıbbi Ekipteki Yenilikler

Tom Allen'ın ayrılığı, takımın sağlık departmanındaki tek kayıp değil. Geçen ay kulübün sağlık departmanı başkanı Doktor Zafar Iqbal de beklenmedik bir şekilde görevinden alındı. Ayrıca, 12 yıldır Arsenal sisteminde çalışan baş kondisyoner Sam Wilson da takımdan ayrılıyor. The Telegraph'ın haberine göre Wilson'ın kariyerine Avrupa'nın bir başka dev kulübünde devam etmesi bekleniyor.

Mikel Arteta'nın yüksek yoğunluğa dayalı taktiksel tarzı, futbolculardan muazzam bir fiziksel güç talep ediyor. Teknik direktörün rotasyona temkinli yaklaşması ve as oyunculara aşırı yükleme yapması sakatlık riskini artırdı. Geçen sezon Bukayo Saka, Martin Ødegaard ve Kai Havertz gibi lider isimlerin uzun süre sahalardan uzak kalması, Arsenal'e Şampiyonlar Ligi ve Premier League şampiyonluğu yolunda pahalıya mal oldu.

Bu nedenle kulüp yönetimi, sakatlıkların önlenmesini ve futbolcuların toparlanma süreçlerinin modernize edilmesini öncelikli görev olarak görüyor. Yeni atanacak uzmanlara, takımın fiziksel durumunu elit seviyeye çıkarma ve sezonun belirleyici anlarında as kadro oyuncularının hazır olmasını sağlama görevi verilecek. Bu değişikliklerin, Arsenal'in gelecek sezon kupa mücadelesindeki şansını daha da artırması bekleniyor.