Brezilya — Japonya: Son 32 turu mücadelesini bizimle takip edin

2026 Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ve Japonya milli takımları karşı karşıya geliyor. Houston'daki stadyumda oynanan karşılaşmanın 18. dakikasında skor 0-0.

Brezilya şu ana kadar topa sahip olma oranında üstün. Takımın topa sahip olma oranı yüzde 60 iken, Japonya'da bu rakam yüzde 40. Şut sayısında da Brezilya 3-1 önde. Kaleye giden isabetli şutlarda ise skor 1-0.

Brezilya, 138 pasın yüzde 90'ını isabetli gerçekleştirdi. Japonya ise 58 pas denemesinde yüzde 91 isabet oranı yakaladı. Korner sayısında Brezilya 2-1 önde.

Şu ana kadar her iki takım da birer sarı kart gördü. Kırmızı kart ve ofsayt kaydedilmedi.

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