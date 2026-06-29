Brezilya — Japonya: Son 32 turu mücadelesini bizimle takip edin

·587·Spor
Brezilya — Japonya: Son 32 turu mücadelesini bizimle takip edin

2026 Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ve Japonya milli takımları karşı karşıya geliyor. Houston'daki stadyumda oynanan karşılaşmanın 18. dakikasında skor 0-0.

Brezilya şu ana kadar topa sahip olma oranında üstün. Takımın topa sahip olma oranı yüzde 60 iken, Japonya'da bu rakam yüzde 40. Şut sayısında da Brezilya 3-1 önde. Kaleye giden isabetli şutlarda ise skor 1-0.

Brezilya, 138 pasın yüzde 90'ını isabetli gerçekleştirdi. Japonya ise 58 pas denemesinde yüzde 91 isabet oranı yakaladı. Korner sayısında Brezilya 2-1 önde.

Şu ana kadar her iki takım da birer sarı kart gördü. Kırmızı kart ve ofsayt kaydedilmedi.

Golleri, tehlikeli pozisyonları, kartları, oyuncu değişikliklerini ve diğer önemli anları sitemizde canlı metin anlatımıyla takip edebilirsiniz.

Canlı metin anlatımı

Canlı anlatımCANLI
22
Lucas Paquetá (Brezilya), Danilo'ya uzun bir pas gönderdi ancak top fazla güçlü gitti ve fırsat kaçtı. Top dışarı çıktı. Japonya taç kullandı.
20
Vinícius Júnior (Brezilya) ceza sahasına güzel bir orta kesti ancak savunma tehlikeyi önledi.
18
Ayase Ueda (Japonya) topa elle dokundu. Hakem oyunu durdurdu.
17
Junya Ito (Japonya) köşe vuruşunu kullandı ancak top doğrudan savunma hattına gitti ve onlardan biri topu iyi karşıladı.
16
Daichi Kamada (Japonya) serbest vuruşu değerlendiremedi — kaleci duvarı iyi kurmuştu. Harika savunma! Japonya'ya korner verildi.
14🟨
Casemiro (Brezilya), sert müdahalesi nedeniyle sarı kart gördü. Hakem Mauricio Mariani bunu cezalandırılması gereken bir hareket olarak gördü.
14
Bruno Guimarães (Brezilya) korneri çok yükseğe gönderdi. Top oyun dışına çıktı. Japonya'ya kale vuruşu.
14
Matheus Cunha (Brezilya) savunmacıyı geçip ceza sahası yayından sert bir şut çekti. Zion Suzuki topu sol alt köşeden iyi çıkardı. Brezilya lehine korner.
12🟨
Kaishu Sano (Japonya) sarı kart gördü. Hatalı atak nedeniyle cezalandırıldı. Hakem Maurizio Mariani tüm pozisyonu gördü.
11
Keito Nakamura (Japonya) ceza sahasına şık bir pas çıkardı ancak savunmacı topu keserek tehlikeyi önledi.
10
Ceza sahası yayında seken top Bruno Guimarães'in (Brezilya) önüne düştü. Hemen kaleye vurdu ancak top kendi takım arkadaşına çarptı.
8
Bruno Guimarães (Brezilya) uzaktan serbest vuruş kullandı. Şık bir orta kesti ancak kaleci çıkıp topu yakaladı.
7
Kaishu Sano (Japonya) rakibini iterek düşürdü. Mauricio Mariani oyunu durdurdu ancak sadece uyarıyla yetindi.
6
Bruno Guimarães (Brezilya) ceza sahasına şık bir pas çıkardı ancak rakip savunmacı hemen kesti.
4
Daizen Maeda (Japonya) savunmacıyı geçti ancak topu tutamadı. Top taca çıktı. Kale vuruşuyla top Brezilya'da.
3
Bruno Guimarães (Brezilya) korneri kullandı ancak savunma iyi bir şekilde uzaklaştırdı.
2
Bruno Guimarães (Brezilya) şut çekti ancak savunma tarafından engellendi. Top taca çıktı. Brezilya lehine korner.
1
Takehiro Tomiyasu (Japonya), sert müdahalesi nedeniyle hakem Maurizio Mariani tarafından durduruldu.
1
Bugünkü maç başladı. Oyuna Brezilya başlıyor. Bugünkü hakem Mauricio Mariani.
BrezilyaJaponyaDünya KupasıHoustonPlay-offCanlı Anlatım
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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