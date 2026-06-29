Brezilya — Japonya: Son 32 turu mücadelesini bizimle takip edin

22
Lucas Paquetá (Brezilya), Danilo'ya uzun bir pas gönderdi ancak top fazla güçlü gitti ve fırsat kaçtı. Top dışarı çıktı. Japonya taç kullandı.
20
Vinícius Júnior (Brezilya) ceza sahasına güzel bir orta kesti ancak savunma tehlikeyi önledi.
18
Ayase Ueda (Japonya) topa elle dokundu. Hakem oyunu durdurdu.
17
Junya Ito (Japonya) köşe vuruşunu kullandı ancak top doğrudan savunma hattına gitti ve onlardan biri topu iyi karşıladı.
16
Daichi Kamada (Japonya) serbest vuruşu değerlendiremedi — kaleci duvarı iyi kurmuştu. Harika savunma! Japonya'ya korner verildi.
14🟨
Casemiro (Brezilya), sert müdahalesi nedeniyle sarı kart gördü. Hakem Mauricio Mariani bunu cezalandırılması gereken bir hareket olarak gördü.
14
Bruno Guimarães (Brezilya) korneri çok yükseğe gönderdi. Top oyun dışına çıktı. Japonya'ya kale vuruşu.
14
Matheus Cunha (Brezilya) savunmacıyı geçip ceza sahası yayından sert bir şut çekti. Zion Suzuki topu sol alt köşeden iyi çıkardı. Brezilya lehine korner.
12🟨
Kaishu Sano (Japonya) sarı kart gördü. Hatalı atak nedeniyle cezalandırıldı. Hakem Maurizio Mariani tüm pozisyonu gördü.
11
Keito Nakamura (Japonya) ceza sahasına şık bir pas çıkardı ancak savunmacı topu keserek tehlikeyi önledi.
10
Ceza sahası yayında seken top Bruno Guimarães'in (Brezilya) önüne düştü. Hemen kaleye vurdu ancak top kendi takım arkadaşına çarptı.
8
Bruno Guimarães (Brezilya) uzaktan serbest vuruş kullandı. Şık bir orta kesti ancak kaleci çıkıp topu yakaladı.
7
Kaishu Sano (Japonya) rakibini iterek düşürdü. Mauricio Mariani oyunu durdurdu ancak sadece uyarıyla yetindi.
6
Bruno Guimarães (Brezilya) ceza sahasına şık bir pas çıkardı ancak rakip savunmacı hemen kesti.
4
Daizen Maeda (Japonya) savunmacıyı geçti ancak topu tutamadı. Top taca çıktı. Kale vuruşuyla top Brezilya'da.
3
Bruno Guimarães (Brezilya) korneri kullandı ancak savunma iyi bir şekilde uzaklaştırdı.
2
Bruno Guimarães (Brezilya) şut çekti ancak savunma tarafından engellendi. Top taca çıktı. Brezilya lehine korner.
1
Takehiro Tomiyasu (Japonya), sert müdahalesi nedeniyle hakem Maurizio Mariani tarafından durduruldu.
1⏱
Bugünkü maç başladı. Oyuna Brezilya başlıyor. Bugünkü hakem Mauricio Mariani.
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