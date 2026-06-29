Faraday Future Hibrit Araçların Verimliliğini Artıran Yeni Teknolojiyi Patentledi

ABD merkezli Faraday Future şirketi, hibrit araç dünyasında devrim niteliğinde değişiklikler yapması beklenen yeni bir şanzıman sistemi için patent aldı. 12,630,004 numaralı bu patent, menzili artırılmış elektrikli araçlar (EREV) için tasarlanmış olup, içten yanmalı motor ve elektrik motorlarının çalışma prensibini temelden değiştiriyor. Bu teknoloji, hibrit sistemlerin maliyetini düşürürken enerji verimliliğini önemli ölçüde artırmaya hizmet ediyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Yeni mimarinin temel özelliği; içten yanmalı motorun (IYoD), elektrik jeneratörünün ve çekiş tekerleklerinin birbirinden bağımsız olarak çalışabilmesidir. ixbt.com verilerine göre, geleneksel hibrit sistemlerde tüm bileşenler arasında katı bir mekanik bağ bulunurken, Faraday Future mühendisleri birkaç mil ve kavrama kullanarak esnek bir güç dağıtımı geliştirmişler. Bu da sürüş koşullarına bağlı olarak enerji akışının serbestçe yönetilmesine olanak tanıyor.

Teknolojik Avantajlar ve Çalışma Modları

Faraday Future uzmanlarının belirttiğine göre, yeni sistemde motor aynı anda birden fazla işlevi yerine getirebilir. Özellikle, aracı doğrudan hareket ettirebilir, aküyü şarj etmek için elektrik enerjisi üretebilir veya elektrik motoruyla birlikte maksimum gücü sağlayabilir. Gerektiğinde tüm enerji kaynakları birleşerek aracın dinamik performansını en üst seviyeye çıkarır.

Şirket, bu şemanın şu avantajlarını sıraladı:

Şanzımanın mekanik karmaşıklığının azalması sayesinde artan güvenilirlik;

Üretim maliyetlerinin düşmesi;

Yakıt ve elektrik enerjisi tüketiminin optimizasyonu;

Tek bir şarj ve yakıt dolumu ile kat edilen mesafenin uzaması.

Bu geliştirme, Faraday Future tarafından 2025 yılında sunulan AIHER (AI Hybrid Extended-Range Electric Powertrain) platformunun bir parçasıdır. Bu platform, AI yardımıyla yönetilen hibrit sistemler oluşturmaya yöneliktir. İklimin sert değişimler gösterdiği bölgeler için bu teknoloji oldukça faydalı olabilir; çünkü soğuk havada akü verimliliği düştüğünde ek enerji kaynağından akıllıca yararlanma imkanı sunar.

Şunu belirtmek gerekir ki, şu an için konu sadece patentle ilgilidir. Patentin alınması, teknolojinin hemen seri üretime geçeceği anlamına gelmez. Faraday Future'ın henüz bu sistemin gerçek yol koşullarındaki verimliliğini kanıtlaması ve seri modellere entegre etmesi gerekmektedir. Buna rağmen, bu buluş hibrit araçların gelecekte daha ucuz ve daha güvenilir olması için zemin hazırlıyor.