WhatsApp Kullanıcılarına Telefon Numarası Olmadan İletişim Kurma İmkanı Tanıyor

·6·Teknoloji
WhatsApp Kullanıcılarına Telefon Numarası Olmadan İletişim Kurma İmkanı Tanıyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, uzun zamandır beklenen haberi duyurdu. Artık kullanıcılar, kişisel telefon numaralarını ifşa etmeden iletişim kurabilmek için özel kullanıcı adları (username) alabilecekler. Bu özelliğin platformdaki gizlilik seviyesini önemli ölçüde artırması bekleniyor. Techcrunch.com'un haberine göre belirtiliyor.

Meta şirketine ait olan mesajlaşma uygulaması, birkaç yıldır bu özellik üzerinde çalışıyordu. Bilgilere göre, kullanıcı adı alma süreci halihazırda başladı ancak özelliğin tam olarak devreye girmesi yıl sonuna kadar kademeli olarak gerçekleştirilecek. Kullanıcılar, 3 ile 35 karakter arasında değişen benzersiz isimler seçme imkanına sahip olacaklar.

Güvenlik ve Gizlilik

WhatsApp Ürünlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alice Newton-Rex, telefon numarasının çok kişisel bir bilgi olduğunu ve insanın hayatının birçok farklı alanı ile bağlantılı olduğunu vurguladı. Yeni tanıştığınız birine veya bir meslektaşınıza hemen numaranızı vermek rahatsızlık yaratabilir. Kullanıcı adları ise numaranızı tam olarak kime göstereceğinizi kontrol etmenize olanak tanır.

Sistemin dikkat çekici yanı, kullanıcı adlarının uygulama içi aramalarla bulunamayacak olmasıdır. Yani, sizinle iletişim kurmak isteyen kişinin tam kullanıcı adınızı bilmesi gerekir. Ayrıca, güvenliği artırmak amacıyla özel bir "anahtar" belirleme özelliği de eklenecek; bu anahtarı bilmeyen yabancılar size mesaj gönderemeyecek.

Kayıt Süreci ve Kısıtlamalar

Meta şu anda ünlü kişiler, kuruluşlar ve VIP kullanıcılar için isim rezervasyonlarını başlattı. Normal kullanıcılar, bu özellik kendi ülkelerinde açıldığında özel bir bildirim alacaklar. Ardından Ayarlar (Settings) > Hesap (Account) > Kullanıcı Adı (Username) bölümü üzerinden istedikleri ismi seçebilecekler.

Şirket, 3 milyardan fazla kullanıcıya sahip veri tabanında isimlerin çakışmasını önlemek için bu rezervasyon sistemini uyguluyor. Eğer kullanıcı bir işletme sahibi veya içerik üreticisi ise, Facebook veya Instagram ağındaki adını WhatsApp için de koruması tavsiye edilir.

Belirtmek gerekir ki; Telegram, Signal ve Wire gibi rakip mesajlaşma uygulamalarında kullanıcı adı sistemi yıllardır mevcut. WhatsApp, bu özelliği getirerek rakipleriyle gizlilik konusundaki farkı kapatmaya çalışıyor. Buna rağmen, yeni bir hesap açmak için hala telefon numarası gerekliliği değişmeyecek.

WhatsAppMetaMessengerTeknolojiGüvenlik
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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