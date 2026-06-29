Apple, Mac Studio için yeni M5 Ultra ve M7 Ultra çiplerini hazırlıyor

·19·Teknoloji
Apple, Mac Studio için yeni M5 Ultra ve M7 Ultra çiplerini hazırlıyor

Apple, en güçlü iş istasyonlarından biri olan Mac Studio modelini önemli ölçüde güncellemek üzerinde çalışıyor. Bloomberg analisti Mark Gurman'ın verdiği bilgilere göre, yeni nesil M5 Ultra işlemciye sahip bilgisayarların 2026 yılı sonunda piyasaya çıkması bekleniyor. Bu güncelleme, profesyonel kullanıcılar ve karmaşık grafik görevlerle uğraşan uzmanlar için önemli bir teknolojik adım olacak. Ixbt.com haber veriyor.

Şirketin uzun vadeli planları sadece M5 çipi ile sınırlı kalmayı öngörmüyor. Edinilen bilgilere göre Apple, 2028 yılına kadar daha da güçlü olan M7 Ultra platformunu da tanıtmayı planlıyor. Bu strateji, şirketin kendi çip üretim döngüsünü stabilize etmeye ve yüksek performanslı cihazlar segmentindeki liderliğini korumaya yönelik.

Soğutma sistemi ve yapay zeka yetenekleri

Yeni Mac Studio modellerinde temel odak noktası iç mimariyi geliştirmek olacak. Özellikle Apple mühendisleri, cihazın radyatör sistemini temelden yeniden gözden geçiriyorlar. Bu değişiklik tesadüf değil, çünkü yeni çipler cihaz üzerinde (on-device) gerçekleştirilen karmaşık AI görevlerini işlemek için optimize edilecek. Bu tür ağır yükler altında işlemcinin aşırı ısınmaması için daha etkili bir soğutma sistemi gerekiyor.

Şunu belirtmek gerekir ki, Mac Studio tasarımı konusunda yakın yıllarda devrim niteliğinde değişiklikler beklenmiyor. M5 Ultra modelinde kasa görünümünün neredeyse aynı kalacağı tahmin ediliyor. Apple geleneği gereği, masaüstü bilgisayarların tasarımını güncellemek için acele etmiyor. Örneğin, Mac Pro modeli altı yıl boyunca değişmeden üretilirken, Mac mini on beş yıl boyunca ciddi bir dış güncelleme almadan satışta kaldı.

Özbekistan pazarında Mac Studio gibi cihazlar temel olarak video kurgu, 3D modelleme ve programlama ile uğraşan büyük stüdyolar ve freelancerlar arasında popüler. Yeni çiplerin gelişi, yerel yaratıcılar için karmaşık görsel efektler ve sinir ağları ile çalışmada büyük kolaylıklar sağlayacak. Şu an mevcut olan M2 Ultra ve beklenen M4 serisi çipler de yüksek güç sunuyor, ancak M5 ve M7 serileri hesaplama gücünü yeni bir seviyeye taşıyacak.

Özetle Apple, profesyonel segmentteki kullanıcıları için uzun vadeli bir yol haritası belirlemiş durumda. 2026 ve 2028 yıllarındaki güncellemeler, şirketin Intel işlemcilerden tamamen vazgeçip kendi Apple Silicon ekosistemini ne kadar hızla geliştirdiğini bir kez daha kanıtlıyor.

AppleMac StudioM5 UltraTeknolojiBloomberg
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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