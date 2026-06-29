Yapay Zeka Sıralama Lideri Arena 100 Milyon Dolarlık Bir İşletmeye Dönüştü

Yapay zeka modellerini değerlendirme konusunda dünyanın en prestijli platformlarından biri olan Arena projesi, ticari faaliyetlerine başladıktan sadece sekiz ay sonra yıllık gelirini 100 milyon dolara ulaştırdı. 2023 yılında UC Berkeley araştırmacıları tarafından kurulan bu startup, kısa sürede açık kaynaklı bir araştırma projesinden dev bir teknoloji işletmesi seviyesine yükseldi. Techcrunch.com haberine göre belirtiliyor.

Arena platformu, kullanıcılar arasında popüler sıralama tablosu (leaderboard) ile tanınıyor. Sistemin işleyişi basit: kullanıcı bir istem gönderir ve iki farklı modelin (örneğin ChatGPT ve Claude) verdiği yanıtları karşılaştırarak hangisinin daha iyi olduğunu belirler. Bugüne kadar platformda 10 milyondan fazla değerlendirme yapılmış olup, bu durum yapay zeka yeteneklerinin tarafsız bir şekilde ölçülmesinde temel kriter olarak hizmet etmektedir.

Gelir kaynağı ve ticari başarı

Genel sıralama tablosu ücretsiz olsa da şirket, geçen yılın Eylül ayından itibaren AI Evaluations hizmetini hayata geçirdi. TechCrunch'ın bildirdiğine göre bu hizmet, büyük laboratuvarlara ve işletmelere kendi modellerinin performans verimliliği hakkında derinlemesine analitik veriler sunuyor. Arena kurucusu ve CEO'su Anastasios Angelopoulos'a göre, birçok kişi projeyi hala gelir getirmeyen açık kaynaklı bir platform olarak görse de gerçek rakamlar aksini kanıtlıyor.

Şirketin ulaştığı 100 milyon dolarlık rakam, yıllık tekrarlanan gelir (ARR) olarak kaydedildi. Önemli olan şu ki, Arena bu yılın Ocak ayında 1,7 milyar dolar değerleme ile yatırım aldığında yıllık geliri sadece 30 milyon dolardı. Bu, gelirin birkaç ay içinde üç kattan fazla arttığını gösteriyor.

Rekabet ve pazar trendleri

Arena şu anda pazarda Scale AI, Mercor ve Surge gibi insan yardımıyla veri etiketleme yapan büyük şirketlerle rekabet ediyor. Yapay zeka geliştiricileri, modellerini eğittikten sonra onları daha da geliştirmek (post-training) için bu tür hizmetlere büyük ihtiyaç duyuyor. Örneğin, bu alanda faaliyet gösteren Mercor ve Handshake gibi şirketlerin yıllık gelirlerinin şimdiden 1 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Arena platformu sadece metin modelleri için değil, aynı zamanda kodlama (coding), görme (vision) ve görüntü oluşturma gibi alanlarda da sıralamalar oluşturuyor. Yakın zamanda eklenen Agent Mode özelliği ise karmaşık ve uzun süreli iş süreçlerinin değerlendirilmesine olanak tanıyor. Özbek kullanıcılar ve geliştiriciler için de bu platform, hangi yapay zeka modelinin şu an en güçlü olduğunu belirlemede en güvenilir kaynak olmaya devam ediyor.