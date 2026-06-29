2026 Dünya Kupası başarısızlığı sonrası Çekya teknik direktörü istifa etti

Çekya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Miroslav Koubek'in görevinden ayrıldığını resmen duyurdu. Tarafların karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmeyi feshettiği belirtildi. Teknik direktörün ayrılığının nedeni, takımın 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısız performansı oldu.

20 yıllık tarihi sonuç ve kısa süreli yükseliş

Miroslav Koubek, Çekya milli takımının başına yakın zamanda, Aralık 2025'te geçmişti. Kısa süre içinde ülkede gerçek bir kahramana dönüşmeyi başarmıştı:

Tarihi başarı: Koubek yönetimindeki Çekler, play-off aşamasında İrlanda ve Danimarka milli takımlarını mağlup ederek yerel taraftarların hayali olan, 20 yıldır beklenen Dünya Kupası biletini elde etmişlerdi.

Dünya Kupası'ndaki felaket: 3 maçta 1 puan

Ancak, hayalini kurdukları Dünya Kupası'nda Çekya milli takımının işleri hiç yolunda gitmedi. Takım, grup aşamasında sergilediği zayıf oyunla taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Üç maçta sadece 1 puan toplayarak turnirvada erkenden veda ettiler.

Çekya'nın gruptaki sonuçlarını aşağıdaki tabloda detaylı olarak görebilirsiniz:

Tur Rakip Milli Takım Skor Sonuç 1. Tur Güney Kore 1:2 Mağlubiyet 2. Tur Güney Afrika 1:1 Beraberlik 3. Tur Meksika 0:3 Mağlubiyet

Gruptaki bu başarısızlığın ardından Çekya futbol yönetimi, Koubek ile çalışmaya devam etmeme kararı aldı. Bölgede büyük yankı ve umutlarla başlayan kısa süreli "Koubek dönemi", Dünya Kupası'ndaki felaket sonuçlarla sona erdi. Şimdi Çekya milli takımı yeni bir dönem ve yeni bir teknik direktör aramak zorunda.