Neymar Depremzedeler İçin 250 Bin Dolar Bağışladı

Brezilyalı futbol yıldızı Neymar, Venezuela'daki şiddetli depremden etkilenen halka yardım elini uzattı. Futbolcu, insani ihtiyaçlar için yaklaşık 250 bin dolar tutarında bir kaynak ayırdı.

Bağışın gıda, içme suyu, ilaç ve geçici barınakların sağlanması için harcanması planlanıyor.

Fonlar en temel ihtiyaçlara yönlendirilecek

Lance'in haberine göre, Neymar'ın ayırdığı miktar, doğal afet sonrası ortaya çıkan insani krizin etkilerini hafifletmeye hizmet edecek.

Bağış parası şu alanlarda kullanılacaktır:

etkilenenlere gıda dağıtımı;

temiz içme suyu tedariki;

gerekli ilaçların satın alınması;

evsiz kalanlar için geçici barınaklar inşa edilmesi.

Bu yardım, zor durumdaki binlerce insanın en acil ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir.

Neymar daha önce de yardım girişimlerinde yer almıştı

Bu, Neymar'ın ilk hayırseverlik eylemi değil.

Brezilyalı futbolcu daha önce de çeşitli sosyal ve insani projelerde aktif rol aldı. Özellikle koronavirüs pandemisi döneminde yardımları büyük önem taşımıştı.

Pandemi döneminde de destek verdi

Neymar, koronavirüsün yaygın olduğu dönemde Brezilya'nın Manaus şehri halkını destekleme girişimlerinde yer almıştı.

O dönemde şunlar için:

tıbbi yardımların güçlendirilmesi;

ventilatörlerin satın alınması;

durumu ağır olan hastalar için gerekli koşulların oluşturulması

konularında destek vermişti.

Saha dışındaki önemli adım

Neymar, futboldaki yeteneğiyle tüm dünyada tanınıyor. Ancak bu kez insani adımı taraftarların dikkatini çekti.

Doğal afetlerin ardından hızlı yardım; gıda, su ve tıbbi malzemelere muhtaç insanlar için hayati önem taşır. Bu anlamda, futbolcunun bağışının depremzedeler için önemli bir destek olması bekleniyor.

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