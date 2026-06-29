69,5 Saat Kesintisiz Satranç: Yeni Dünya Rekoru Kırıldı

Peru'nun başkenti Lima'da, spor dünyasında uzun süre hatırlanacak, devasa ve sabır sınayan bir satranç maratonu sona erdi. "Uz Chess" yayın organının bildirdiğine göre, tanınmış organizatör Vadim Rosenstein tarafından düzenlenen bu etkinlik, satranç tarihinde tamamen yeni bir rekor sayfası açtı.

Yarışmacılar sadece tahtadaki rakipleriyle değil, aynı zamanda uykusuzluk, yorgunluk ve zamanla da gerçek bir irade savaşı verdiler.

Tarihi maratonun rakamlarla dökümü:

Göstergeler Kaydedilen Sonuç Toplam Süre 69,5 saat (kesintisiz) Toplam Katılımcı Sayısı 854 satranç oyuncusu Oynanan Toplam Maç 12 445 karşılaşma Toplam Ödül Havuzu 100.000 ABD Doları

Eski rekor neydi? Önceki dünya rekoru, Nijeryalı ünlü satranç oyuncusu Tunde Onakoya'ya aitti. New York'un simgesi olan Times Square'de 64 saat boyunca kesintisiz satranç oynayarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. Lima'daki maraton ise bu rakamı tam 5,5 saat aşarak yeni bir zirveye taşıdı.

Organizatör ne diyor?

Rekorun arkasındaki ana isim Vadim Rosenstein, bu devasa başarı ve izlenimlerini paylaştı:

«Başlangıçta her şeyin mükemmel olmaması bile beni mutlu ediyor. Yeni bir şey yaratmanın güzelliği de burada. Hala öğreneceğimiz çok şey var ve bunu sadece pratik yaparak başarabiliriz. Geçtiğimiz birkaç gün içinde binlerce mutlu yüz gördüm. Bu gülümsemeler bana satrancı tüm dünyada geliştirmek için güç veriyor».

Bu tür büyük projeler sadece insan iradesinin sınırsız imkanlarını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda satranç sporunun dünya çapında popülerleşmesinde çok büyük bir itici güç görevi görüyor. Lima'daki 69,5 saatlik maraton, artık dünya satranç camiası için yeni bir hedef ve büyük bir çağrıdır.