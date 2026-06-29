Al-Hilal, Salah transferiyle bomba etkisi yaratmak istiyor

Suudi Arabistan'ın dev kulüplerinden Al-Hilal, bu yaz transfer döneminde futbol dünyasını sarsacak bir sonraki büyük hamleyi gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

İspanya'nın ünlü Diario SPORT gazetesinin haberine göre, Suudi kulübü transfer hedeflerini tamamen değiştirdi. Başlangıçta Barcelona kanat oyuncusu Raphinha Dias'ın Suudi Ligi'ne geçişi çok yakın görünüyordu, ancak Al-Hilal yönetimi son anda dikkatini başka bir yaşayan efsaneye çevirdi.

Asıl hedef: Mohamed Salah!

Şu anda Suudi kulübünün transfer piyasasındaki temel görevi ve en ana hedefi, Mısırlı süper yıldız Mohamed Salah'ı kadrosuna katmaktır.

Serbest oyuncu statüsü: Mohamed Salah, İngiltere'nin Liverpool kulübündeki dokuz yıllık fenomenal ve zaferlerle dolu kariyerinin ardından, Merseyside ekibinden serbest oyuncu olarak ayrılmaya karar verdi. Bu durum, Suudi kulübüne onu herhangi bir transfer ücreti ödemeden, sadece kişisel sözleşme teklif ederek kadrosuna katma imkanı tanıyor.

Mısırlı yıldızın geride kalan sezondaki verimliliğinin hala yüksek seviyede olduğu rakamlarla da kanıtlanıyor:

Mohamed Salah'ın 2025/26 sezonu istatistikleri:

Turnuvalar Maç sayısı Goller Asistler Takımdaki durumu Tüm turnuvalarda 41 12 10 Serbest oyuncu (Sözleşmesi bitti)

Al-Hilal için Salah transferi sadece sahadaki gücü artırmak değil, aynı zamanda tüm Arap dünyasında kulübün prestijini ve markasını yeni bir seviyeye taşıyacak dev bir pazarlama hamlesidir. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo ve Neymar'dan sonraki bir sonraki en büyük megayıldızını karşılamış olacak.