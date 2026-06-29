Yapay Zeka Avukatların Yerini Alıyor: Birleşik Krallık'ta Büyük Mahkeme Zaferi

·5·Teknoloji
Yapay Zeka Avukatların Yerini Alıyor: Birleşik Krallık'ta Büyük Mahkeme Zaferi

Birleşik Krallık yargı sisteminde hukuk tarihinin en önemli olaylarından biri gerçekleşti. Garfield AI hukuk firması, neredeyse tamamen yapay zeka (AI) tarafından hazırlanan bir davada mahkeme zaferi kazanıldığını duyurdu. Bu sistem, bir hukuk uyuşmazlığına ilişkin tüm karmaşık hazırlık çalışmalarını bağımsız olarak yürüten ve sonuçta davacının zaferini sağlayan dünyadaki ilk bilinen vaka olarak kaydedildi. Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu dava, İK uzmanı Tamires Kamal Takidir'in işvereninden 7 bin sterlin tutarındaki alacağını tahsil etme girişimiyle ilgiliydi. Davacının ifadesine göre, geleneksel avukatlara başvurmak ekonomik olarak mantıklı değildi çünkü hizmet bedeli, tahsil edilmesi beklenen tutarı aşabilirdi. Bunun yerine Garfield AI hizmetini kullanarak belgelerin hazırlanması için sadece 400 sterlin harcadı.

AI hangi görevleri yerine getirdi?

Garfield AI tarafından geliştirilen sistem, normalde genç hukukçuların ve avukat yardımcılarının yaptığı devasa hacimdeki işleri üstlendi. ixbt.com verilerine göre, yapay zeka şu süreçleri gerçekleştirdi:

  • Dava dilekçelerinin ve usul belgelerinin oluşturulması;
  • Davalının karşı davasının analiz edilmesi;
  • Kanıt tabanının toplanması ve sistemleştirilmesi;
  • Dört adet tanık beyanının hazırlanması.
Londra'nın Wandsworth bölge mahkemesinde gerçekleşen üç saatlik duruşma için tüm belgeler tam olarak AI tarafından toplandı. Duruşma salonunda müşterinin çıkarlarını avukat Dominik Lee savunmuş olsa da, sistemin davayı son derece hassas ve verimli bir şekilde hazırladığını özellikle vurguladı. Avukata göre, canlı iletişim ve hitabet yeteneği hala insanın elinde olsa da, teknik hazırlık konusunda AI rakipsizdir.

Garfield AI kurucularından Philip Yang, bu kararın adil yargılanmaya erişim imkanlarını artırmada bir dönüm noktası olacağını belirtti. Her yıl binlerce küçük işletme ve bağımsız uzman, avukatların maliyetli olması nedeniyle haklarını aramaktan vazgeçiyor. Yeni teknoloji ise bu engeli ortadan kaldırıyor.

Not etmek gerekir ki, Garfield AI şirketi Nisan 2025'te Birleşik Krallık hukuk hizmetleri düzenleme kurumundan resmi lisans almıştır. Platform, temel olarak 30 sterlin ile 10 bin sterlin arasındaki küçük hukuksal uyuşmazlıklarda uzmanlaşmıştır. Bu, basit sohbet botlarının aksine, İngiliz hukuku normları ve özel prosedürler temelinde eğitilmiş profesyonel bir dijital hukukçudur.

Bu başarı, yakın zamanda büyük hukuk firmalarıyla bağlantılı AI hatalarının ardından sektöre olan güveni yeniden tesis ediyor. Eğer bu tür sistemler güvenilirliklerini kanıtlamaya devam ederse, yakın gelecekte küçük işletmeler ve bireyler için hukuki korumanın birkaç kat ucuzlaması ve yaygınlaşması bekleniyor.

Yapay ZekaGarfield AIMahkemeTeknolojiBirleşik Krallık
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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