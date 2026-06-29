Meksika'da gizemli "Batman" hırsızları direklere bağlayıp bırakıyor

·9·Dünya
Meksika'da gizemli "Batman" hırsızları direklere bağlayıp bırakıyor

Meksika'nın Jalisco eyaletinde, kendisini halkın koruyucusu olarak gören maskeli bir şahıs etrafındaki olaylar büyük tartışmalara yol açıyor. Sosyal medyada "Meksikalı Batman" olarak ünlenen kimliği belirsiz kişi, motosiklet hırsızlığıyla suçlananları yakalayıp dövüyor ve koli bandıyla sokak direklerine bağlayıp bırakıyor.

Edinilen bilgilere göre, bu sıra dışı olaylar Jalisco eyaletine bağlı Lagos de Moreno belediyesinde meydana geliyor. İlk vaka 13 Haziran'da kaydedilmiş olup, sonraki on gün içinde polise en az beş benzer olay daha resmi olarak bildirilmiş.

Kolluk kuvvetlerinin verdiği bilgilere göre, tüm vakalarda erkekler güçlü koli bantlarıyla elektrik direklerine bağlanmış halde bulunmuş. Yanlarında ise çalınmış olabileceği düşünülen motosikletler bırakılmış.

İnternette yayılan fotoğraf ve videolarda, bazı şüphelilerin yüzlerine bıyık ve kedi bıyıkları çizildiği, alınlarına ise İspanyolca'da "hırsız" anlamına gelen "ratero" kelimesinin yazıldığı görülüyor. Hatta bir olayda, iki erkeğin sırt sırta bağlanmış halde bir trafik levhasının altında bırakıldığı görüldü.

Yerel medya kaynaklarına göre, gizemli "Batman" esas olarak gece saatlerinde hareket ediyor. Bu durum, kimliğinin tespit edilmesini daha da zorlaştırıyor.

Sosyal medyada direklere bağlanan kişilerin çoğu tarafından suçlu olarak değerlendirilmesine rağmen, polis onları öncelikle saldırı mağduru olarak kabul ediyor. Bu nedenle söz konusu olaylarla ilgili ayrı soruşturmalar yürütülüyor.

Jalisco eyaleti kamu güvenliği sekreteri Juan Pablo Hernández, emniyet güçlerinin bu olaylarla bağlantılı olabilecek iki aracı tespit etmeyi başardığını bildirdi.

"Bu saldırıları gerçekleştiren kişiyi aktif olarak arıyoruz," dedi.

Soruşturmacılar şu anda bu eylemlerin tek bir kişi tarafından mı yapıldığı yoksa arkasında organize bir grup mu olduğu sorusuna yanıt arıyor.

Direklere bağlanan kişiler polis tarafından kurtarıldı ve kendilerine tıbbi yardım sağlandı. Ancak yetkililer, bu kişilerin motosiklet hırsızlığı şüphesiyle ayrı bir ceza davasının açılıp açılmadığı konusunda henüz açıklama yapmadı.

Bu olayların Lagos de Moreno'da motosiklet hırsızlıklarının arttığı bir döneme denk gelmesi, yerel halk arasında büyük tepkiye yol açtı. Bu nedenle "maskeli intikamcı" hakkındaki video ve fotoğraflar TikTok, X ve Instagram platformlarında hızla popüler oldu.

Bazı kullanıcılar onu, hukuk sisteminin yetersiz kaldığı yerde adaleti sağlayan bir kahraman olarak görüyor. Ancak insan hakları savunucuları, bu tür keyfi cezalandırma uygulamalarının tehlikeli sonuçlara yol açabileceği, şiddeti artırabileceği ve yargı sistemine olan güveni sarsabileceği konusunda uyarıyor.

Polis, gizemli "Meksikalı Batman"i arama ve olayın tüm ayrıntılarını belirleme çalışmalarını sürdürüyor.

MeksikaJaliscoBatmanLagos de MorenoJuan Pablo Hernández
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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