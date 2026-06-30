Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Galibiyetin Sırrını Açıkladı

Fas Milli Takımı, Dünya Kupası 2026 son 16 turunda Hollanda'yı penaltı atışları sonucunda mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Maç sonrası takımın teknik direktörü Muhammad Wahbi, Fas'ın asıl gücünün nerede olduğunu açıkladı. Ona göre, 2022 Dünya Kupası'ndan sonra takımın ve taraftarların psikolojisi tamamen değişti.

«Gücümüze güveniyoruz»

Muhammad Wahbi, Faslı futbolcuların artık büyük rakiplerden korkmadığını vurguladı.

«2022 Dünya Kupası'ndan sonra mentalitemiz değişti. Hem futbolcular hem de taraftarlar kendi güçlerine inanıyor» dedi.

Teknik direktöre göre, tam da bu özgüven belirleyici maçlarda takıma ekstra güç sağlıyor.

Beklentiler de arttı

Fas'ın son yıllarda büyük turnuvalarda yüksek sonuçlar elde etmesi nedeniyle takımdan beklentiler de arttı.

Wahbi, «Herkes takımımızın ileri aşamalara kadar gidebileceğini biliyor» dedi.

Bu durum futbolcuların omuzlarına büyük bir sorumluluk yüklüyor. Artık her maçta Fas'tan galibiyet ve yüksek seviyede bir oyun bekleniyor.

Hollanda penaltılarda teslim oldu

Maçın normal süresi ve uzatmaları 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Penaltı atışlarında ise Faslı futbolcular daha soğukkanlı davranarak 3-2 galip geldi.

İstatistik Sonuç Normal süre ve uzatmalar 1:1 Penaltı atışları 3:2 Kazanan Fas Sıradaki rakip Kanada

Kanada'ya karşı kolay olmayacak

Fas, son 16 turunda Kanada Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Muhammad Wahbi, rakibi ciddiye aldığını ve mücadelenin kolay geçmeyeceğini belirtti.

«Bu asla kolay bir maç olmayacak. Ciddi bir rakibe karşı çıkacağız» dedi.

Fas yeniden uzağa gidebilir mi?

Hollanda karşısında alınan galibiyet, Fas'ın psikolojik stabilitesini ve büyük maçlardaki deneyimini bir kez daha gösterdi.

Şimdi asıl soru şu: Takım, 2022'deki tarihi yürüyüşünü tekrarlayabilir mi?

Sizce Fas, Kanada'yı da geçip çeyrek finale çıkabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.